MOJA ĆERKA NEMA OD ČEGA DA SE PERE! DOSTA JE PONIŽAVANJA: Anabela ponosna na Lunu posle POBEDE, pa otkrila zašto joj nisu dali da bude PEVAČICA!

Luna Đogani odnela je pobedu u "Zadrugoviziji", a njena majka Anabela Atijas, prenela je svoje utiske.

Pevačica je ponosna na svoju ćerku, za koju smatra kako ima talenat za muziku.

"To je, zapravo, moja Luna, onakva kakvu sam je poslala u prvu "Zadrugu". Sada je sazrela, dosta je borbenija, staloženija, ambicioznija. Uvek je to volela, imala je tu izraženu crtu. Mi smo, kao roditelji, imali potrebu da je zaštitimo i negde smo joj ubacili crv sumnje u tu profesiju - da to nije lako, da treba da bude nešto drugo, da upiše fakultet, a najmanje smo išli na tu stranu, da se bavi pevanjem", kaže Anabela i dodaje da će podržati ćerkinu želju da profesionalno uplovi u muzičke vode.

foto: Printscreen/Exkluziv

"Prvi put sam u "Zadruzi" čula da je izrazila želju da se bavi muzikom. Iznenadila sam se, jer joj je stav stalno bio:"Neću, reći će da kopiram ovog, onog, a i težak je to posao". Gušila je svoj san, a sada je donela tu odluku. Ja ću uvek da je podržim jer znam da ima talenta, a svi znamo da je on najmanje bitan, u odnosu na trud i posvećenost koji donose uspeh. Lako može da nauči to što ne zna i usavrši pevanje, što joj je i Aleksa Savić posavetovao. Upornost i ambicija su najvažniji, pa, znate i sami, imamo primer i jedne Madone. Cilj mi je da mi deca budu srećna, ma šta god to značilo - naravno, ne da budu kriminalci, već da se bave poslom koji vole. Sinoć sam u njoj po prvi put prepoznala taj "iks faktor", vladala je scenom, iako je bila uplašena posle prošlogodišnjih "Zadrugovizija", objašnjava Anabela, koja je imala potrebu da se osvrne i komentare određenog dela gledalaca, koji komentarišu da se Luna u drugoj sezoni "Zadruge", takoreći, "pere" od postupaka iz prve sezone.

"Ružno mi je što koriste termin "pere se". Nema ona od čega da se pere! Ne možemo jednu stranu, koja je učestvovala u tome, da uzdižemo, a da treću stranu, koja je bila slobodna, ponižavamo. Nema ona od čega da se pere, ona je sebi zamerila to što je dozvolila da bude u senci cele priče, da potone i da ne pokaže sve ono što ona poseduje kao čovek. Ovo je njena pobeda - pobedila je sebe, ostala je na nogama, dobila lepe kritike i dobila SMS nagradu... To je najvrednija, najpriznatija nagrada, ljudi su odvajali svoj novac da bi glasali", ponosna je Anabela.

Veliku pažnju privukli su sinoćnji komentari Teodore Džehverović, koja je, budući da je bila članica stručnog žirija, imala priliku da ocenjuje pevanje Lune, svoje nekadašnje prijateljice sa kojom je sada u zategnutim odnosima.

"Meni je veća čast slušati Zoricu Brunclik, Maju Nikolić, pevače koji su punili dvorane, imaju ozbiljne karijere iza sebe. Uz dužno poštovanje, ja sam i Teodori rekla da će biti velika zvezda, ali prednost dajem ipak ljudima sa godinama staža. Ja Teodori želim da na estradi ostane tri puta duže od nas... Sve je jasno, ništa ja tu više ne bih komentarisala", završila je Anabela.

foto: Printscreen

Kurir.rs, Foto: Damir Dervišagić, Printscreen

Kurir

Autor: Kurir