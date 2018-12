ZBOG MALIH GRUDI GODINAMA JE IMALA KOMPLEKS: Teodora Džehverović ispričala SVE o SILIKONIMA! A evo KO se NAJVIŠE protivio njenoj odluci DA IH IPAK UGRADI!

Teodora Džehverović nedavno je posetila jednu privatnu kliniku kako bi zakazala ugradnju silikona, a odluku da ode pod nož teško je podnela njena majka Gordana.

Kako izvor blizak porodici kaže, Gordana je zbog ćerkinog čvrstog stava da se podvrgne estetskoj intervenciji, čiji je ona najveći protivnik, preplakala nekoliko dana, a više od svega zabolelo ju je to što ju je Teodora isključila iz svega.

- Teodora je godinama želela da ugradi silikone, ali nije nailazila na Gocinu podršku i to je glavni razlog zbog kojeg je sakrila svoje odlaske u kliniku sve do trenutka kada je čvrsto rešila da se podvrgne operaciji. Svaki prethodni put kada bi se između njih dve povela priča o tome, nastala bi žestoka svađa i danima ne bi razgovarale. Uzalud je Teodora objašnjavala da joj to što nema veće grudi utiče na samopouzdanje, Goca nije želela ni da čuje. Upravo zbog toga, Teodora je pre nekoliko meseci bez njenog znanja prvi put posetila kliniku, a Goci je saopštila tek kada je operacija zakazana - priča izvor i otkriva da je Teodora štedela za silikone još od izlaska iz "Zadruge 1".

foto: Damir Dervišagić

- Po izlasku iz rijalitija, Teodora je počela da ulaže u karijeru, nove spotove i pesme. Ipak, deo novca zarađenog od nastupa sklanjala je za nove grudi i već tada je skupljala i hrabrost da konačno promeni ono što je godinama muči. S obzirom na to da se dosta plaši noža i komplikacija, izabrala je najboljeg hirurga, koji košta gotovo dvaput više od prosečnog - kaže izvor i navodi da je majku bezuspešno pokušavala da uteši time da ide kod najboljeg hirurga.

- Iako je Goci rekla koliko košta njena estetska operacija i da je zahvat zakazala nekoliko nedelja nakon što je i poslednji spot urađen kako bi se odmorila i što više bila sa porodicom, situacija se nije smirila. Goca je preplakala ceo dan, ne želeći da se pomiri sa tim. Molila ju je da odustane i uzaludno objašnjavala da joj silikoni nisu potrebni. Kroz suze joj je govorila da je previše mlada da bi u sebe stavljala plastiku. Ipak, Teodorina je bila poslednja - priča izvor i otkriva da je mladu pevačicu sa majkom pomirio brat Sava.

- Zbog svega što se desilo, Teodoru je užasno grizla savest, ali nije želela da popusti, budući da je zbog malih grudi godinama imala kompleks. Više nije prihvatala da živi nezadovoljna svojim izgledom. Zamolila je Savu da razgovara sa Gocom i nađe način da je smiri. To je on i uradio, a posle dan-dva njih dve su ponovo počele da komuniciraju. Iako je situacija bolja i Goca je prividno prihvatila sve, potajno se nadala da će Teodora promeniti mišljenje - zaključuje izvor.

foto: Printscreen

Kurir.rs, Alo/ Foto:

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir

Autor: Kurir