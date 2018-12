KADA SAM POTPISALA UGOVOR, GORELA JE KUĆA! Dragana Mitar sve ispričala bivšem ljubavniku! U zagrljaju Pavla Jovanovića NE BRINE ZA SUTRA!

Dragana Mitar i novi učesnik Pavle Jovanović nerazdvojni su od kako je on ušao u "Zadrugu 2", a to što je on njen bivši ljubavnik svima je zagolicalo maštu. Međutim, ona je isprva bila zbunjena kada ga je videla, ali ju je to brzo prošlo, pa se nakon noći provedene u razgovoru sa njim, nastavila priču u dvorištu Imaginarijuma.

Oni su dugo razgovarali pa otkrili koliko su zapravo bliski. Dragana je sa Jovanovićem pričala i o svom suprugu Siniši. S obzirom na to da su njih dvoje često šaputali, nije se mogao čuti ceo razgovor, ali se moglo zaključiti da je njen odnos sa suprugom jako hladan.

Dragana je otkrila da je Sinišu dodala u svoje kontakte podrške zato što nije htela da eksponira svoju porodicu, ali i da su imali dogovor da joj on šalje stvari koje su "još kod njega, a ne kod njenih roditelja". Ona je zatim progovorila o svađama koje je imala sa mužem pred ulazak u rijaliti.

"Kada sam potpisala ugovor gorela je kuća, bio je haos. Stanje je bilo vanredno. On je rekao da će da Jocu", rekla je Dragana, a zatim je dodala da se bojala ulaska u rijaliti jer je znala da će briga oko deteta spasti na njene roditelje.

Dragana se u jednom trenutku rasplakala jer joj nedostaje sin, a Pavle ju je zagrlio. On je temu nakon toga skrenuo na odnos Dragane i Marka Miljkovića sa kojim su ga mnogi povezivali.

U daljem razgovoru su njih dvoje otkrili da su poslednji kontakt imali pred njen ulazak u "Zadrugu", a Dragana je bila ravnodušna po pitanju toga šta će se desiti između nje i njenog muža kada izađe iz rijalitija.

"Šta će biti kada izađem, ne znam. Mogu samo da nagađam. Ja ću biti kakva sam i do sada bila", prokomentarisala je ona.

