VELIKI ŠEF RAZOTKRIO MIĆINU PREVARU: Ona je PRAVI vođa, a svi očekuju HAOS! (VIDEO)

Veliki šef dostavio je pismo učesnicima, u kom je objašnjeno da Lepi Mića ipak nije novi vođa rijalitija.

"Dragi zadrugari, pisma koja dobijate nisu nikakva šala. Niko ne sme da menja i izmišlja njihov sadržaj. Lepi Mića je izmislio Ervinovo pismo. Insistiramo da se odmah pročita ono što je pisalo", navedeno je u pismu.

"Nisam se baš najbolje snašao, ali ovo je bilo novo iskustvo za mene. Za vođu postavljam moju zemljakinju Olju", pročitao je Mića pismo.

Olja je bila potpuno zbunjena i iznenađena, ali je onda Mića otkrio da je napravio još jednu šalu. On je treći put pročitao Ervinovo pismo, a ovog puta je rekao ime pravog vođe - Miljane Kulić.

"Hvala Ervinu što me je izabrao za vođu, to sam i očekivala. On je Zolin drug i naglasio mi je da će me izabrati", rekla je Miljana.

Ona je kasnije podelila i honorare, pa je najveći dala sebi, Zorici Marković, dečku Zoli, ali i Luni Đogani koja je bila iznenađena.

