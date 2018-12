GLUMI ŽRTVU, OLOŠ! MILJANA OSULA PALJBU NA ZERINU, NACRNILA JE: Vrištala sa čela stola, niko nije mogao da je zaustavi, kad budete videli zašto PROĆI ĆE VAS JEZA! (VIDEO)

Miljana Kulić kao ovonedeljni vođa zadrugara, između ostalog, najmanji budžet dala je Zerini Hećo jer je ne voli. Nišlijka nije skrivala svoje razloge, ali Hećovu je ovo veoma pogodilo te su za crnim stolom i gostujućim novinarom ušle u vatrenu raspravu, goru nego ikad.

"Mene je iznerviralo što je sve iskomentarisala, samo mene nije i dala mi je najmanji budžet. Ako me ne voli neka mi to i kaže. Od sada me više niko ne zanima, osim Lune, Jelene i za sada Vlade", vikala je Zerina.

"Ona je folirant, patetična. Ološ. Dala sam joj najmanji budžet jer je ne volim. To tvoje hvatanje na patetiku me ne zanima. Glumatanje žrtava ne prolazi", konkretna je bila Miljana, na čiju stran uje pčelar iz Kupinova brzo stao objašnjavajući svima da ona kao vođa ima pravo bez ikakvih komentara tako nešto da uradi.

"Sve najgore mislim o tebi. Ja što kažem, to i mislim, jedino što u afektu kažem zbog toga se izvinim! Moje mišljenje o njoj ona zna. Nisi više vredna da te komentarišem", rekla je Miljana glasno i jasno Zerini u lice.

