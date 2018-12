PAVLE JE MUČENIK, VOZAM GA KAO MAJMUNA, A SAMO ČEKAJTE NOVU GODINU: Muž Dragane Mitar otkrio pravu ISTINU o prevari, abortusu, novcu i Jovanoviću!

Dragana Mitar ponovo se našla u žiži interesovanja domaće javnosti kada se u "Zadrugu" uselio njen bivši ljubavnik Pavle Jovanović, sa kojim je bila u vezi oko pola godine uprkos tome što je tada, kao što je još uvek, u braku sa Sinišom Dragutinovićem. Siniši se, međutim, nije dopalo to što je Pavle okarakterisan kao Draganin ljubavnik, uprkos tome što ga je žena sa istim tim Pavlom varala duže od pola godine.

"Kakav, bre, ljubavnik?! U braku smo Dragana i ja, i šta je problem? Tad kad je bila sa njim, nismo bili zajedno. Zvanično, na papiru, jesmo, ali i na drvetu piše, pa nije", pojasnio je Dragutinović, koji tvrdi da se svesno poigrava i sa Pavlom i sa Markom Miljkovićem, kao i sa onima koji su se u "Zadruzi" urotili protiv njegove žene.

"Vidiš da ih vozam kao majmune, i njega i Marka, i Lepog Miću... Vozam ih, bre, kao majmune, a tek kad dođe Nova godina, sve će vam biti jasno, zapamtite šta sam vam rekao! Kad ih sve izvozam... I ona ih voza, igra se sa njima. Ovo što ih vozi, znate od koga je naučila?! Od mene! Ona je bila dete, ona je moj proizvod, zato će da ih voza kao mlade majmune. Onom mučeniku (Pavlu) neće biti dobro, a Miljkoviću već nije dobro! Kad ih povede na novogodišnji vašar, imaju četiri vrteške lepe, svako će na jednu, neće znati gde je levo, a gde desno. Ona i dan danas samo ima poverenja samo u mene, mogu da dolaze ovi vozači novogodišnjih cirkusa do sutra", u svom stilu priča Dragutinović.

Sa Pavlom, sa kojim ga je žena varala, kaže da ne može da se poredi niti ga, sudeći po njegovim ironičnim izjavama, doživljava kao konkurenciju.

"Ovaj prati mene, skuplja informacije... Taj vlasnik klubova je ozbiljan igrač. Ne komentarišem da li može da mi bude konkurencija, zaključite to sami. Raspitajte se po gradu, pa mi javite. Dečko je jadan, zaljubljen", kaže Siniša.

foto: Printscreen

Iako je zvanično bio u braku sa svojom prvom suprugom u vreme kada je otpočeo vezu sa Draganom Mitar, Siniša negira da mu je ona bila ljubavnica.

"Kako mi je Dragana bila ljubavnica?! Ja sam bio u braku sa prethodnom ženom, ali nismo bili u preterano lepim odnosima... Ali na papiru smo bili u braku do 2016. godine, a ja sam sa Draganom od 2012. godine", objašnjava Siniša, koji je četiri godine bio u braku sa prethodnom ženom i istovremeno u vezi sa Draganom, koja mu je rodila sina.

"Ali ja sam podneo papire za razvod, ali sud nije mogao da završi postupak... Ja sam živeo sa Draganom, i porodila se, pa to se zna. Podneo sam zahtev za razvod 2014. godine, kad je Dragana ostala trudna", rekao je on i dodao da nije platio silikone jednoj od devojaka dok je bio u braku:

"Znate koliko sam ja puta bio na moru? Osamsto puta! Ko će se toga setiti šta je bilo pre četiri, pet godina... A to, za tu devojku, ko zna, bre, koja je to bila! To za silikone nije tačno, pitate me sad šta je bilo pre pet godina... Nemam pojma! Znate li vi koliko je godina, dana prošlo? Dragani je verovatno bio zanimljiv život, pa se seća svega toga. Bavila se samo sa mnom, šta je drugo radila, Bog te maz'o."

On tvrdi da nije navukao svoju ženu parama.

"Što bih ja nju navukao parama? To je, bre, bila nenormalna ljubav i strast. Želeo sam da joj pomognem, da sa njom provodim više vremena. Pare su samo bitne da oplemeniš malo kvalitet života. One mučene duše iz "Zadruge" nemaju šta da rade, niko od njih nema ništa, nemaju 'leba da jedu, zato i moraju tamo da budu, da priušte sebi neke snove. Moj život realan je mnogo lep i nema potrebe da ih ulepšavam. Je.eš pare, koje su to pare... Tu je prvo postajala velika ljubav i strast, pa sve ostalo", kaže on.

Dragana je, takođe, sinoć Marku Miljkoviću otkrila da joj je Siniša predlagao da abortira kada su saznali da je trudna, što on objašnjava na sledeći način:

"Ne, ne, ne, ja sam njoj dao izbor da odluči imajući u vidu da ima roditelje koji verovatno se brinu o njoj, pa da ne bude da nešto na silu radim protiv njihove volje, da forsiram nešto. Mi smo to želeli, nije ona slučajno ostala trudna, sve je bilo planirano. Nisam hteo da njeni misle: "Šta će biti sutra, ako te on šutne?", jer oni me nisu poznavali", objasnio je Dragutinović, koji se uzda u vernost svoje žene tvrdeći da "nijedna žena neće otići od lepih kolača".

Kurir.rs/Pink, Foto: Printscreen/Facebook

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir

Autor: Kurir