Do voditeljke Bojane Ristivojević stigla je vest iz vrha "Parova" da se supruga Bakija B3 oglasila sledećom porukom:

"Do Nove godine, Andrija Đogani može da očekuje papire za razvod braka".

Dina Galorini, za koju mnogi smatraju da je glavni krivac i "rasturačica brakova" rekla je:

"Ja nemam šta da komentaršem, ovo su ozbilje stvari. Ja ne znam šta će biti tu sa njim, ne zanima me, on to najbolje zna", ogradila se brzo ona.

