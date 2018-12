LUNA I MOMČILO BILI U ZANOSU NA ŽURKI, A EVO ŠTA KAŽE GAGI ĐOGANI: Kulturan je momak, ali mojoj ćerki se OVO nikako neće svideti!

Luna Đogani i fitnes instruktor Momčilo Milojević poprilično su se zbližili tokom žurke, a sada je njen otac dao svoj komentar.

Gagi Đogani će u svemu podržati ćerku, ali ne smatra da bi između njegove ćerke i Momčila moglo biti nešto više.

foto: Damir Dervišagić

"Ja svoju ćerku podržavam šta god da uradi. Najbitnije mi je da ona bude srećna. Ne mogu baš sada da budem siguran da može nešto da se desi između njih. Voleo bih da bude s nekim, to je moja želja, ali ne možemo ništa na silu da radimo. Za sada još tu ne vidim da može da bude nešto ozbiljnije", rekao je Gagi Đogani i otkrio šta bi moglo da predstavlja Luni problem kad je Momčilov fizički izgled u pitanju.

"Deluje mi kao da je on malo niži od nje, to bi mogao da bude problem. Ona voli malo više momke. Generalno, mislim da je on kulturan, pametan, fino se ponaša. Deluje kao fin momak, prijatno sam iznenađen njegovim predstavljanjem do sada", istakao je Lunin otac.

foto: Printscreen

Kurir.rs/Pink, Foto: Printscreen

Kurir

Autor: Kurir