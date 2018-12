LUNA PRITEGLA MARKA! Blogerka više ništa ne prepušta slučaju: Znaš, ko se meni sviđa taj je MOJ! (VIDEO)

Lunu Đogani i Marka Miljkovića povezivali su još po izlasku iz "Zadruge 1". Kako je par po ponovnom ulasku u rijaliti nastavio aktivno druženje, priče o eventualnom započinjanju romantične priče nisu izostale. Posebno zato što kad god da su zajedno, njoj ne silazi osmeh sa lica.

Ove večeri u dnevnoj sobi vrlo jasno su jedno drugom stavili do znanja kakva osećanja gaje, te iznova pokrenuli glasine da su na korak do veze.

"Ja jesam ponosna. Ja ne volim kada se neko ograđuje od mene, alergična sam na to. Kada te pitaju za mene ti to gledaš kao ne znam šta. Je l' me ti gledaš kao sestru?" pitala je Marka.

"Draga si mi, jednostavno nisi me nekad nešto razočarala, povredila moje poverenje... To neprilaženje i onda malo cugneš i pojaviš se", odgovorio joj je on.

Pošto njoj i te kako prija da bude u njegovom društvu priznala je da ne bi da ga izgubi.

"Šta ti misliš što ja tebi prilazim? Zato što si mi drag, prijaš mi. Je l' to nenormalno? Ako ti namignem, to ne znači da sam zaljubljena u tebe. Meni kad se neko sviđa, taj neko je moj, u to si se uverio", rekla mu je ona bez pardona.

Kurir.rs/Foto: Printscreen Pink

Kurir

Autor: Kurir