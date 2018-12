JEZIVO! MILANU ISKRIVLJENA GLAVA, SUZE MU SAME IDU, SAV OTEKAO: Voditelj doživeo TRAUMU pošto je dobio FLAŠU U LICE u programu uživo! Uplašen za svoj život (VIDEO)

Jelena Krunić pogodila je voditelja Milana Miloševića flašom posle lica i i on je odmah sa obezbeđenjm napustio rijaliti.

Njegova prijateljica i bivša cimerka Luna Đogani potresla se zbog incidenta i jecajući je ispričala kako jezivo izgleda.



"Niste ga video! Moža više neće hteti da dolazi. Strahuje za svoj život. Zato je i tražio da obezbeđenje stoji iza njega, jer se plaši. Ja znam to... Plaši se da ne na**be u emisiji, stalno ga neko gađa. On ima traume od nasilja, znamo to svi mi koji smo bili u "Zadruzi 1". Sve može kod njega samo ne to, da ga neko napada. Izgledao je kao neko dete, suze mu idu, iskrivila mu se glava, mnogo me je pogodilo. Kunem ti se, nije mi dobro! Sve mu je crveno po glavi, oteklo mu je mnogo", kroz suze je govorila Luna.

Kurir

Autor: Kurir