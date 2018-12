KRUNIĆEVA JE OPASNOST ZA ZADRUGARE: Jelena je tempirana bomba, biće još nasilja! (FOTO)

Jelena Krunić pogodila je flašom punom vode Milana Miloševića i povredila mu glavu! Voditelj je morao da napusti emisiju i ode na pregled, jer mu je zadrugarka povredila uvo i umalo izbila oko!

Nakon što je Bane krenuo u raspravu sa Zerinom Hećo nastao je pravi skandal! Ona je rekla da strahuje za sebe zbog bivšeg, što je potvrdila i go-go igračica.

- Bane je i sam pomenuo da sa ženama treba tako da se ponaša, da ih ponižava. Zerini je rekao da će joj uraditi nešto i izaći odavde! Može biti bilo šta - rekla je Jelena, što je Hećova potvrdila.

Čolaka je ovo pogodilo, pa je počeo da psuje zadrugarke.

- Nikada ženu ne bih udario. Ja sam rastao sam s majkom! Mogu da vređam, ali da tučem ne! A to što lažeš, možeš da pušiš ku*ac! Je*em te u usta ta lažljiva pogana! - urlao je Bane, a Krunićeva je stala u odbranu cimerke.

- Je*i mamu svoju - rekla je ona.

- Je*i ti svoju! - odbrusio joj je Bane, nakon čega je Krunićeva doživela nervni slom.

- Kome ti psuješ majku? Je*em ti mamu u pi*ku! Ne možeš da mi pominješ majku! Muka mi je! - zaurlala je Jelena.

Ona je potom dohvatila flašu punu vode i bacila u Čolakovom pravcu, a ona je, na nesreću, pogodila Milana u glavu. Voditelj je odmah napustio emisiju, a zadrugari su počeli panično da se kriju po kući i da je mole da se smiri. Kada je obezbeđenje uspelo da obuzda igračicu, odveli su je u zatvor, a Milan se vratio u emisiju. On je za Kurir otkrio kako se oseća.

- Dobro sam sada. Pogodila me je plastična flaša puna vode koja je sa te daljine veoma opasna. Snimao sam glavu, jer me je udarila u kost pored levog uha, i sve je u redu. To nije naivno, jer da se nisam izmakao u trenutku, mogla je oko da mi povredi. Ipak, ne zameram Jeleni, ona to nije namerno uradila i nemam ništa protiv nje! Biće adekvatno kažnjena, ali apelujem da treba da znaju kako se ponašaju, jer može neko nevin da strada - rekao nam je Milan.

Psiholog L. G. kaže da Jelena treba da radi na tome da kontroliše bes i da ovaj incident može vrlo lako da se ponovi.

- Ona očigledno ima problem s kontrolom besa. Dobro je da je bila sprečena u startu, inače je moglo da dođe do većeg incidenta. Jelena u sebi nosi veliki bol koji ne ume da kanališe, te je poput tempirane bombe! Zatvor, tj. izolacija, sigurno će je primiriti, ali joj neće pomoći da se reši besa i bola koji nosi u sebi. Osobe poput nje ili vole ili mrze, prosto nemaju kapacitet da sagledaju širu sliku i da komunikacijom reše konflikt. Postoji mogućnost da ona u budućnosti na neki novi konflikt reaguje slično ili dramatičnije! - otkriva psiholog.



Kurir.rs/Jelena Stuparušić/ Foto: Printscreen

Kurir

Autor: Kurir