PAVLE OPISIVAO NAJINTIMNIJE DETALJE U VEZI DRAGANE, A JAVIO SE NJEN MUŽ: Baš me interesuje šta će da se desi! On je KLOŠAR, a evo zašto!

Dragana Mitar ponovo se našla u žiži interesovanja kad se u rijaliti "uselio" njen bivši ljubavnik Pavle Jovanović, sa kojim je bila u vezi šest meseci iako je i tada bila u braku sa Sinišom Dragutinovićem. Sve zanima kako Siniša reaguje na to što Dragana i Pavle provode vreme u izolaciji, budući da su izabrani za potrčke.

"Nemam neki komentar... Šta će biti, ko to zna. Hajde da ostavimo da vidimo šta će da se desi. Znatiželjan sam. Baš me interesuje šta će na kraju da se desi", rekao je Siniša i otkrio šta misli o Pavlovom komentarisanju polnog organa njegove žene.

"Šta da vam kažem? Jednom džentlmenu ne priliči da vodi takvu konverzaciju. Taj dečko se predstavlja kao neki vrhunski džetlmen... Ja sam mnogo liberalan, slobodan, volim da opsujem, ali brate mili, ako ti je neko drag i zaljubljen si u njega - pa, moraš da ga malo poštuješ, da budeš džentlmen, gospodin. To rade samo klošari! Pravi džentlmen i šmeker zaštiti damu u svakoj situaciji. On se predstavlja kao pravi džentlmen. Da li pravi džentlmen može tako nešto da kaže? Te klošarske fore može na nekom drugom mestu da koristi... Ali dobro, možda je on zaboravio da je džentlmen", rekao je Draganin suprug Siniša Dragutinović za naš portal.

