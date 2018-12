LJIGAVO G.VNO, POKUŠAO JE DA ME POLJUBI DOK JE BIO SA ZERINOM: Bivša drugarica Hećove osula po Čolaku, a onda priznala sa kojom zadrugarkom je imao SEKS u rijalitiju!

Anamarija Džambazov kaže da više neće ni da čuje za svoju drugaricu Zerinu Hećo, niti za njenog bivšeg ili sadašnjeg momka Baneta Čolaka.

Ona je istakla kako ju je Čolak muvao, iako je bio u vezi sa Zerinom, pa i kako joj se gadi.

foto: Happy screenshot

"Oni su obični foliranti. Bane Čolak je jedno ljigavo g.vno, ništa drugo. Spremni su na sve zbog malo popularnosti. Ja Baneta nisam mogla da smislim. Letos, dok je bio u Sarajevu, Zerina me je molila da budem OK prema njemu, zbog nje, iako smo se u prethodnom rijalitiju, u kom smo oboje bili, posvađali na krv i nož. Pristala sam, zbog nje, da budem u korektnim odnosima sa njim. Ali, brzo je pokazao kakav je. Letos je u jednom sarajevskom lokalu radio kao di-džej. Pozvao me je jedne večeri da nastupam u tom lokalu. Došla sam, a on je počeo da me muva, nabacivao mi se, pokušao je da me poljubi. Tada mi se do kraja zgadio. Odmah sam to Zerini prenela, da zna kakav joj je momak. Tad su bili u velikoj ljubavi. A Zerina, umesto da ceni moje dobronamerno upozorenje da pazi na njega, optužila me je da lažem. Pa taj Bane je muvao svaku koju je stigao i spavao sa svakom! Šta od njega može da očekuje? On je spavao i sa Aleksandrom Subotić. Mogu ruku u vatru da stavim da su imali seks! Kažem vam, ljigavac, spremni na sve", kaže Anamarija.

foto: Printscreen/TV Happy

Pre nego što su Zerina i Bane ušli u "Zadrugu 2", Anamarija se sa Zerinom dogovorila da joj napolju bude podrška, a sada joj više ne pada na pamet da je podržava. Prošle nedelje, posvađala se sa Zerininom majkom.

"Kad sam videla koliko Bane guši Zerinu i da joj je zbog toga loše, pozvala sam njenu mamu da je pitam šta da uradimo da joj pomognemo. I ona je bila očajna. Dogovorile smo se da nekako stupim u kontakt sa produkcijom. Uspela sam da se dogovorim da dođem u studio, da ispričam sve što mi je na duši, da odbranim Zerinu. Ali, kad je došao taj dan, gospođa mama mi je rekla da ne treba da idem ja, da treba da ide druga Zerinina drugarica, da je tako bolje! Poludela sam! Povredila me je, uvredila, naljutila. Ma neću više da čujem za te ljude! Bila sam dobra sa Zerinom, a ona to nikad nije umela da ceni. Neka je, neka sebe pljuje u lice folirajući se sa onim ljigavcem", završila je ona.

foto: Printscreen Pink Tv

Kurir.rs/Scandal, Foto: Ana Paunković

Kurir

Autor: Kurir