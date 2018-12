HTEO DA IZMISLI VEZU SA ĐOGANIJEVOM! Luna skočila i iznela sve PRLJAVE DETALJE o zadrugaru! Uletelo obezbeđenje!

Luna Đogani žestoko je reagovala kada je Momčilo rekao da mu se sviđa Mina Vrbaški. Ona je počela da priča kako je Momčilo folirant.

- Ne volim folirante! Ovo je još jedan od muškaraca koji ulaze ovde da bi napravili neku vezu i zbog toga ostali ovde do kraja. Juče mi je Momčilo rekao, žao mi je što to kamera nije snimila, hajde da kao napravimo neku foru, da se ti meni sviđaš - ispričala je Luna. Momčilo je tvrdio da je to laž i da je Luna ovaj njihov razgovor pogrešno prenela.

Na njihovu prepirku nadovezao se i Lepi Mića, koji je počeo da se prepire sa Momčilom. Oni su razmenili žestoke uvrede, a u jednom momentu situacija je bila na ivici tuče, te je uletelo i obezbeđenje kako ne bi došlo do okršaja.

