MILJANA KULIĆ NA SAJTU ZA ODRASLE? Milioni gledali njen SE*S sa Zolom, a njena reakcija je ŠOK! (VIDEO)

Marko Miljković odlučio je da u Igri istine postavi pitanje Mariji Kulić da li se kaje što je prekršila obećanje koje je više puta javno rekla, kao i da li je stid, s obzirom da je majka, što je imala se*s pred kamerama jer je to već uveliko sada na por*o sajtovima, kao i na Jutjubu, kako on pretpostavlja, a zatim dodao pitanje da li joj je bilo lepo.

- Razumela sam pitanje Marko. Za mene je rijaliti život - realan život, i tačno je da sam govorila da neću da se zaljubim i da sam protiv fejk rijaliti veza, ali sam isto tako kritikovala parove koji su dugo zajedno Zerina i Bane, David i Aleksandra, a što nemaju se*s, to mi nikako nije okej. Koliko sam ja upućena ništa se nije videlo a ni čulo, osim jorgana koji se malo pomerao, a zvukove sigurno nisam puštala - odgovorila je Miljana.



- Ne stidim se ničega, nisam radila ništa što ne rade drugi ljudi napolju, naravno i da sam bila svesna da me snimaju kamere, neću da se vadim na tu foru, ali ja Lazara mnogo volim, svakim danom sve više, strast je bila jaka i prepustila sam se. Stidim se samo što sam rekla pa porekla, i nikada ne reci nikad. Plašim se samo kako će moji roditelji reagovati, ali onaj ko me voli, valjda će me podržati u svemu što radim - dodala je Kulićeva.

