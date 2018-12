GURNUO JOJ RUKU U GAĆE DOK JE SPAVALA! Probudila se od šoka pa ga odgurnula, ali pakao se nastavio: Progovorila javno o stravičnoj noći u rijalitiju! Ovako ju je spopao DEČKO TRUDNE NAJBOLJE DRUGARICE!

Ivanija Bajić u šoku je od trenutka kada je Nikola Lakić pokušao da bude intiman sa njom. Kako ističe, ona je pre svega ispričala sve Aleksandri Coki Tasić, koja je sa njim u vezi i koja trenutno nosi njihovo prvo dete, ali njena reč shvaćena je kao laž. To ju je, preko svega, izuzetno povredilo.

Iz tog razloga, javno je progovorila o svemu što ju je snašlo. Nije propustila nijedan detalj.

"Dobili smo naređenje od produkcije da se Coka i Lakić moraju razmestiti. Coka je otišla iz kreveta i umesto nje je došla Mea Bond. Lakić je spavao pored mene i u toku noći sam se ja par puta probudila jer sam osetila dodire u intimnoj regiji. Ja sam ga odgurnula, međutim situacija se ponovila. Mogu samo da pretpostvaim šta je pokušavao. Dok se samozadovoljavao drmao se i neki su u sobi to i čuli. Rekla sam sutradan Mei da ne želim više da spavam do Lakića i u tom trenutku su mi prišle Ilijana i Saška jer su sinoć čule nešto, pa su pitale šta se dogodilo. Ja sam to Coki rekla u poverenju, jer sam smatrala da kao njena najbolja drugarica moram reći, a ne da čuje od ostalih. Ona mi naravno nije poverovala. Ne priželjkujem to pitanje na poligrafu, jer sam razočarana što je Lakićev odogovor na isto pitanje prepoznao kao istinu", izjavila je ona.

"Coku sada svi gledaju sa nekim oduševljenjem jer trudna, a do juče su pričali sve najgore o njoj. Glupo je uopšte komentarisati devojku koja je prvo veče prevarila dečka, drugo ga ostavila, treće veče je pravila bebu sa novim dečkom i sada je još i trudna, a ima samo 20 godina. Ja imam 18, ali za razliku od nje imam i mozak i nisam napravila nijednu grešku dok sam ovde. Strašno je dokle ljudi idu sa svojim lažima, pa je i ona tako slagala da sam ostala trudna sa 16. U poslednje vreme non-stop traži pažnju i sažaljenje. Ne želim da imam kontakt sa njom jer je dvolična", oštra je bila Ivanija.

Inače, često joj se skreće pažnja da deluje usamnjeno, ali njoj to još i najmanje smeta u vili "Parova".

"Ja sam navikla da kroz život idem sama i da se sama borim, donosim odluke... Smatram da sam dovoljno jaka i hrabra, ne treba mi podrška niti neko ko će mi dati vetar u leđa. Ljudi u rijalitiju isključivo zbog nesigurnosti traže oslonac i rame za plakanje kako bi opstali u igri. Ja obično pucam na visoko za sve u životu, pa tako i za ljubav. Što se muškaraca tiče niko od njih mene ne zaslužuje (iz rijalitija), niskih su vrednosti. Nijedan muškarac nije po mom ukusu, tako da je bolje biti sam nego sa bilo kim", zaključila je ona.

