TAČNO JE, BILA SAM ZLOSTAVLJANA! DRAGANA MITAR PREŽIVELA PAKAO U BRAKU SA SINIŠOM: Ali kada dođe POLICIJA, on je DRUGI ČOVEK!

Dragana Mitar je otkrila detalje braka sa Sinišom Dragutinovićem. Priznala je da je prešla preko mnogo problema sa suprugom, samo da njen sin ne bi ispaštao zbog toga i kako bi sačuvala porodicu i bila pored deteta.

Ona je dobila direktno pitanje novinara vezano za porodične probleme, a onda se Modelsica otvorila i progovorila o svemu:

"Uvek me je sputavao, branio mi, ta neka posesivnost je bila prisutna. Dva dana pred moj ulazak ovde je rekao da mi je podrška. Čuli smo se do poslednjeg sekunda dok ja nisam ušla u kuću. Ostalo je da vidimo šta će biti dok ja ne izađem odavde. Nama preostaje jedan duži razgovor. Mislim da je ovo dobar period za nas dvoje, ovo je prilika da vidi da li može da nastavi bez mene. Uvek ćemo mi biti u kontaktu zbog deteta. Više je on u mom životu, nego moji roditelji. Praktično sam se za sve stvari oslonila na njega, jer je on pre svega moj prijatelj, pa onda sve ostalo".

"Da li si preživljavala neki vid psihofizičkog nasilja? Da li si bila žrtva nasilja u porodici?", nastavio je novianar sa ispitivanjem.

"Jesam u tom smislu, da. Ne mogu o tim stvarima sada... Od tog našeg samog nezdravog odnosa, gde se ljudi mnogo vole, ima tu i mnogo svađa. Prva naša svađa je bila kada sam ja bila trudna, peti, šesti mesec. To su bili neki njegovi izlasci dok sam ja bila trudna. Dolazilo je do sukobljavanja mene i njega, kada je on dosta vikao na mene, tada je intervenisala policija, ali ja nisam to prijavila policiji. Bila sam uslovljena da ako se razvedem, dete će pripasti njemu. Odustala sam od svih tužbi. Ta njegova bolesnička ljubav je dovela do svih ovih stvari. Prvi put je bio nakon našeg izlaska, gde se on meni unosio mi se u lice, bacao na krevet. Prosto, kad pozovem policiju, to je transformacija ličnosti. Kada oni dođu, on je drugi čovek. Svaka naša svađa je bila bučna. Drugi put je bio kada je bio moj rođendan, zbog nekog stresa sam završila u bolnici, ne zbog njega, već zbog stresa. Dok sam ja bila ludački zaljubljena, on me je povređivao. Njemu svaki put bude krivo zbog onoga što se dešavalo, ali ja nijednog trenutka nisam želela da povredim oca svoga deteta", otkrila je Dragana.

Dragani je bilo veoma teško dok je sve ove detalje iznosila, te je sve vreme lila gorke suze, pa je priznala i da je doživljavala psihičko nasilje i u mesecima trudnoće.

