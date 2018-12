OGLASIO SE VLADIMIR TOMOVIĆ NAKON PROVOKACIJA DA MU JE ZADRUGARKA NUDILA SEKS: Zlata Đurković i Aleksandra Subotić su SRAMOTA ZA ŽENSKI ROD! A evo ZAŠTO sam im zahvalan! (FOTO)

Vladimir Tomović je diskavlifikovan iz "Zadruge 2" zbog nasilja nad Aleksandrom Subotić, za koje je podeljeno mišljenje ko je od njih dvoje zapravo krivac, i da li je njena reakcija bila iscenirana. O ovmom učesniku, priču je nastavio njen otac, Karađorđe Subotić, koji je izjavio da je zapravo ona zaradila pesnicu zbog Zlate Đurković, koja je, takođe po njegovim rečima, nudila seks Tomoviću, ali ju je on odbio.

Izvore za ovakve gnusne navode, Subotić nije navodio, ali je svakako odjeknulo u javnosti, a tim povodom oglasio se i i sam bivši učesnik, i to putem svog Instagram profila.

"Čujem da sam večeras u Zadruzi glavna tema. Dragi moji, nemojte zaboraviti da je mene ta ''dama'' Aleksandra Subotić provocirala, vređala, gurala, gazila i prva udarila. Uzvratio sam tek posle udarca, jesam. Tada sam proglašen nasilnikom. Neka sam. Nisam se bunio. Sada, kada jedna ''žena'' samo priđe muškarcu i unese mu se u lice biva javno opomenuta da je to izazivanje na fizički kontak. Ne bunim se ja zbog diskvalifikacije, ja se javno zahvaljujem Aleksandri na tome što mi je omogućila da budem uz porodicu u trenutku kad nam je najteže. Zahvalan sam joj do groba. Postoje ljudi koji ne znaju da tumače ono što napišem. Za vas kojima se mora crtati: Mišljenje o svim ukućanima koje poznajem, imam. To što ga ne iznosim je moja stvar. Ove ''dve'' dame sam morao pomenuti jer one pominju mene i kažem sada ono što sam i tamo, Zlata Đurković i Aleksandra Subotić su sramota za ženski rod".

