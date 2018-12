KULIĆEVA BRIZNULA U PLAČ KADA JOJ SE JAVILA MAJKA: Marija nije ni pozdravila Zolu, a Miljana eksplodirala od BESA! (VIDEO)

Miljana Kulić je počela da plače čim je videla čestitku za Novu godinu od svoje majke Marije, gde ni u jednom trenutku nije pomenula njenog dečka Lazara Čolića Zolu.

"Draga Miljana, srećna ti Nova godina, želimo tebi i Željku puno zdravlja i sreće. Sve najbolje ti žele mama, tata, Tijana i Ana. Budi mi dobra, puno zdravlja sreće i uspeha. Vodi računa o svom ponašanju", poručila je Marija Miljani.

foto: Printscreen

"Ljuta sam što nisam videla Tijanu i Anu i tatu, i ništa me ne zanima. Tata me je uvek podržavao. Ljuta sam što nije Lazara pozdravila. To je osnovni red i kultura. Nije mi jasno zbog čega ga nije pozdravila", rekla je Miljana.

"Razumem je što je razočarana, nadam se da će sutra doći i otac i sestre i da ih ja upoznam. Pojma nemam, iznenadilo me što me nije pozdravila", dodao je Zola.

foto: Printscreen

Kurir.rs, Foto: Printscreen

Kurir

Autor: Kurir