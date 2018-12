IZABELA PALA OD ŠOKA: Elvin joj je priredio iznenađenje kakvom se NIKAKO nije nadala, ne može da ga PREPOZNA! (FOTO)

Izabeli Alijoski je njen dečko Elvin Kadrić spremio iznenađenje, pa je seo na frizersku stolicu i ošišao dugu kosu.

Ona je sela i stavila ruke na glavu, jer nije očekivala da će se ovako nešto desiti.

"Nije velika odluka. Iskreno, trebala mi je promena, ja sam 2 i po godine pustio kosu da budem nevidljiv, a sada sam srećan. Imao sam teret, a sada sam super. Svi su se iznenadili, ovo je frizura koju sam nosio 2014. godine", rekao je Elvin, a onda Izabela dodala:

"Uopšte ne mogu da verujem da je to on, nisam očekivala da će to da uradi."

