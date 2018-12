SVE JE GRMELO OD SEKSA I BLUDNIH AKCIJA U 2018. GODINI: Ove PERVERZNE SCENE u rijalitiju niko ne može da zaboravi, kao da kamere NE POSTOJE! (VIDEO 18+)

Seks scene su gledaoci imali priliku da vide u rijaliti programima, gde su se takmičari totalno prepustili strastima.

Ovi parovi su "tresli krevet" i nisu marili što se sve snima, a neke "vrele akcije" su bile čak i van pokrivača, pa se videlo sve.

Mina Vrbaški i Nemanja Đerić Đekson

Najmlađa učesnica rijalitija Mina je sa svojim bivšim dečkom tokom žurke imala seks, a to nije krila čak ni od kamera, pa se sasvim slobodno otkrila dok je sedela na Đeksonu. Ovo je jedna od najvrelijih akcija rijalitija "Zadruga 2", a njih dvoje su se više puta potpuno prepustili uživanju u toku prve sezone.

Luna Đogani i Sloba Radanović

Najkotroverzniji učesnici rijalitija, blogerka i pevač imali su seks i u ovoj godini i to na samom početku, a tada je Sloba prevario ženu Kiju Kockar sa Lunom Đogani. Njima nije smetalo ni što ih snimaju kamere, a ni što je Kija bila sa njima u rijalitiju, gde je kasnije i pobedila.

Mina Vrbaški i Toma Panić

Đekson nije jedini učesnik sa kojim je mlada Mina imala seksualne odnose, pa je tako bila u romansi sa Tomom Panićem, sa kojim je trenutno u rijalitiju, gde su jedno prema drugom postavili kao prijatelji.

Miljana Kulić i Lazar Čolić Zola

Poznata rijaliti majka priznala je da je bila intimna sa svojim dečkom, zbog čega se naljutila njena majka koja je van rijalitija. Miljana i Zola su se prepustili strastima u hotelu, pa nisu uspeli da se suzdrže od akcije pred kamerama.

Benjamin Spahović i Milica Štavljanin

On je za vreme boravka u vili "Parova" nije mirovao ni minut! Brojne skandale upravo je on izazvao, od tuča do intimnih odnosa pred kamerama, koji su i te kako potresali rijaliti kuću, kako se znalo da ga napolju čega supruga. On se upustio u intimne odnose sa Milicom Štavljanin, pa nije mario kada mu je Dina skinula prekrivač.

foto: Happy screenshot

foto: Happy screenshot

Goran Vujičić Vuja i Enisa Bajramović

Ovaj par rijalitija "Parovi 7" se prepušta strastima kada god stigne, a izgleda da uopšte ne mare što ih kamere prate u stopu. Učesnici su ih nekoliko puta prozivali zbog seksa, ali njima to nije bilo bitno, pa su nastavili javno da pokazuju šta rade ispod pokrivača.

Jelena Krunić i Marko Petrušević Petrući

Jedan od najšokantnijih seksualnih odnosa imali su upravo Jelena i Petrući, koji su pred svim cimerima bili intimni, a u nekoliko navrata bili su čak i otkriveni.

Aleksandra Subotić i David Dragojević

Aleksandra Subotić i David Dragojević iskoristili su štek koji su koristili i prethodni učlesnici Zadruge, pre svega Mina Vrbaški i Đekson, kao i Sloba i Luna, pa su se prepustili strastima, a Aleksandra je potom bez imalo stida izašla gola pred kamere.

Miki Đuričić i Nadežda Biljić

Pevačica Nadežda Biljić i pčelar su nekoliko puta imali seks u prvoj sezoni "Zadruge", a to je ujedno i odnos koji se najviše komentarisao, s obzirom da su to radili i u štali na Vaskrs. Dok mu je Nadežda, okrenuta leđima sedela u krilu, Miki joj je šokirano rekao: "Je.ote, snimaju nas kamere", a Nadežda je viknula: "Gde su mi gaće?"

Zerina Hećo i Bane Čolak

Par koji se sad žestoko svađa, imao je seks u cik zore, kada su se osamili u hotelu. Ipak, učesnica je kasnije negirala da je imala intimne odnose sa sada već bivšim dečkom.

Sara Reljić i Vojke Đans

Sada već bivši par, pevačica i reper imali su seks u prvoj "Zadruzi" i to ispod čaršava, koji su sami namestili da bi se sakrili od kamera. Ipak, prekinuo ih je Filip Đukić, a tokom odnosa su se jasno čuli uzdasi.

Rebeka Popović i Marko Petrušević Petrući

Petrući je posle akcije sa Krunićevom smuvao drugu zadrugarku, koja je želela da se "pojede od srama" kada je kasnije videla snimak seksa.

Lazar Jeremić i Nataša Moskva

Njih dvoje imaju veoma buran odnos, pa se povremeno mire, pa raskidaju. Ipak svi pamte njihove vrele akcije, a jedna od njih bila je u sudnici.

Marko Miljković i Maja Marinković

Njih dvoje seprepustili strastima, a kasnije su tvrdili da su simulirali seks i da ništa nije bilo realno.

Tedora Džehverović i Anđelo Ranković

Teodora i Anđelo nisu mogli da se suzdrže i imali su seks u rijalitiju i pored toga što je pored njih spavala majka Gordana.

Nikola Lakić i Izabela Alijoski

Izabela Aljoski i Nikola Lakić u januaru su imali vrelu akciju ispod pokrivača, a sada već nisu u vezi i takmičareva nova devojka je u drugom stanju. Nekada je bilo ovako:

Kurir.rs, Foto: Printscreen

Kurir

Autor: Kurir