LAKŠE MI JE DA ON MENE OSTAVI, VUĆI ĆEMO SE ZBOG DETETA: Dragana Mitar je Mići otkrila sve tajne braka sa Sinišom, ovako je bilo kada su se tek upoznali! (VIDEO)

Dragana Mitar je nakon poruke od muža Siniše razgovarala o odnosu u braku sa Lepim Mićom i iznela još detalja.

Modelsica se prisetila kako je bilo kada je tek upoznala sadašnjeg supruga, a on je tada bio u braku.

"Lakše mi je da me on ostavi, jer znam da je on presekao. Ovako ceo život ćemo se zbog tog deteta vući. Ja sam išla, njemu nije dobro, zovemo hitnu, kiti sa njim jelku, on roni suze. To su ozbiljne oscilacije", započela je Dragana.

"Ako ti to uradiš, savest će da te grize", rekao joj je Mića.

"Odem ja sa drugaricama na Zlatibor, on mene zove da me pita što izlazim. Ja mu odgovorim da sam ja devojka, a on čovek u braku. Kada dođe nedelja, on sa ženom ide na ručak glumi srećnu porodicu. Šest-sedam godina je on tako živeo slobodan brak, što se kaže "oženjen sam, a k'o momak živim". Kada je meni sve to preklinčilo, ja sam uradila isto što i on, a to njemu nije odgovoralo", otkrila je ona, a onda nastavila:

"Ja sedim u klubu sa drugaricama, i tu Siniša dođe i sedne pored mene i on tu kao neku priču. Ja vidim tu da je on stariji, ali mladoliko izgleda. On meni ispriča da ima brak, dvoje dece, ali da ima brak koji ne funkcioniše već šest godina."

Dragana je Mići priznala da joj je suprug delovao mnogo drugačije nego i obično putem video-snimka kada joj je čestitao novogodišnji intervju.

"Deluje mi kao da je propao, nekako je bio kiseo. Veruj mi da sam ja samo gledala u Jovana. On je meni na ulazu rekao: "Hajde ti sada uđi, pa ćemo videti šta će biti kada izađeš", ispričala je Dragana Mići kako joj je izgledao supug.

