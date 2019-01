ONA ĆE ŽEDNOG PREKO VODE DA GA PREVEDE, AŽDAJA! Adamov stric u panici: Moskva od porodice Đogani zeleno svetlo NEMA!

Niko nije mogao ni da sluti da će posle veze sa Lazarom Jeremićem Nataša Moskva uploviti u romansu sa Adamom Đoganijem. Kada je video šta se dešava Gagi Đogani veoma se iznenadio.

"Ja sam se zgranuo! To sam video još tamo u kupatilu, kad ih je kamera ganjala. Predosetio sam da se Moskva dopala Adamu, samo što je tad on bio u fazonu sa Marijanom. Video sam da postoji neka hemija između njih. Iznenadio sam se, moram da priznam, ipak i Lazar je bio zagrejan za nju, mislio sam da je to neka veza, da će to ostati do kraja rijalitija, ali izgleda da je Nataša prelomila. Nisam očekivao, za mene je to šok!" priznaje Gagi.

"Nije me neprijatno iznenadio, samo mislim da je Nataša za njega aždaja! Ona može da ga prevede žednog preko vode! Ali, meni je okej, neka je... Ona je iskusnija, zrelija, a on... Ne znam kako će se izboriti sa njim", zaključio je on.

S druge strane, Luna Đogani priznala je jednom prilikom da joj je "muka, ali okej jer gotivi Natašu". Adamu se ovaj komentar nije dopao pa ga je uveravala da se šali. Ipak, jedno je sigurno, porodica Đogani Moskvi još uvek nije dala pravo zeleno svetlo.

