DOHVATILA SE SA DEVOJKOM NA VRATIMA RIJALITI KUĆE, OD STRASTI SVE PUCALO! Sanja jedva dočekala da vidi Matoru, a kad čujete šta Luni sprema NEĆE VAM BITI DOBRO! (VIDEO)

Sanja Stanković ponovo je postala zadrugarka. Atraktivna plavuša posle učešća u prvoj sezoni odlučila se da postane i deo druge, te se pridruži devojci Jovani Tomić koja je već neko vreme unutra.

foto: Printscreen Pink

Čim ju je ugledala istrčala je i zagrlila je. Pali su vreli dodiri i poljupci naočigled svih pred Belom kućom.

foto: Printscreen Pink

Inače, kako je istakla, Matorina bliskost sa Lunom Đogani teško joj je pala. Međutim, u pitanju nije bila ljubomora, već skandalozna rasprava sa Anabelom po završetku "Zadruge 1".

foto: Printscreen Pink

"Znate svi da su Jovana i Luna imale nešto pre 'Zadruge 1' i u toaletu 'Zadruge 1', a posle toga smo se Jovana i ja smuvale. Njih dve su postale jako prisne, gde je ona nju zvala u neki ćošak. Onda ona komentariše kako ova ima lepe oči, kako hoće da je gnjavi... To se meni uopšte nije svidelo, zato i nije dobila čestitku. Dobila je hranu, to je bila moja dužnost. Lunina majka nam je davala rok trajanja, a mi smo opstale", pričala je Sanja koja je sigurna da do pomirenja sa blogerkom neće doći.

foto: Printscreen Pink

"Ja mislim da je uhvatila neke forice iz 'Zadruge 1'. Radi ono što je ispravno, ali ne i ono što oseća. Ne verujem da ćemo se pomiriti, jer znam da to nije iskreno i od srca. Nema potrebe da priča sa mnom. Mogla je pre 'Zadruge 1', sada neću da mi glumi dobru Lunu. Naša veza je u pitanju. Uhvatila sam Lunin pogled kao kada je gledala Slobu", bila je nervozna Sanja.

Kurir.rs/Foto: Ana Paunković

Kurir

Autor: Kurir