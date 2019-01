MILJANA SRLJA, NI BATINE JE NE BI SPREČILE DA RADI ŠTA HOĆE: Marija Kulić opet ulazi u rijaliti, a evo šta će savetovati ćerku čim kroči na vrata!

Marija Kulić, koja se uskoro vraća u rijaliti, ne podržava vezu svoje ćerke sa Lazarom Čolićem Zolom, ali veruje da Miljana neće poslušati njene savete.

"Miljana me nikad nije poslušala, pa neće ni za Zolu. Dok ne tresne glavom o zid, moja ćerka se ne zaustavlja. Ni tajfun je ne bi zaustavio. Ona je takav sklop ličnosti kod koje vaspitanje i usmeravanje nema uticaja. Kod nje ni batine ni lepa reč ne otvaraju vrata, što naumi to uradi. Do 23. godine sam je usmeravala, a od tada srlja ne slušajući nikog živog", kaže Marija Kulić i dodaje:

"Ne sviđa mi se što je Miljana pogazila svoje reči obećanja koje je meni, ali i javnosti dala, da neće imati dečka pred kamerama u rijalitiju, a sada se upustila previše u sve to. Smatram da Zoline emocije nisu iskrene, odnosno da nije zaljubljen u nju kao što priča. Zola je sa Miljanom iz koristi jer je ona jedan od favorita publike."

Bez zadrške, Marija kaže da će ćerku i javno i u četiri zida uvek osuditi za ono što smatra da nije u redu.

"Sa suprugom i dve mlađe ćerke nemam nikakvih problema, dok mi Miljana stalno zadaje probleme i muke. Ona je moje prvenče i boli me kad vidim da greši kao sada. Posle javnih ljubavi u rijalitiju koje su bile greška opet sebi dozvoljava istu stvar da ponovi. Razumem ja da ona živi u rijalitiju godinama, ali taj luksuz zaljubljivanja i upuštanja u seksualne odnose nije sebi smela opet da dozvoli. Nije meni što će je publika osuditi ili možda neće, nego se sekiram jer će ona posle svega da se oseća loše", u dahu priča Kulićeva.

Već za nekoliko dana Marija se vraća u "Zadrugu", ali je skeptična kako će izgledati njen boravak tamo.

"Ne želim da se javno svađam sa Miljanom, ali ću morati da joj kažem sve što mislim i šta nije u redu sa njenim ponašanjem i u vezi sa Zolom. Možda bude imala bar male kočnice kad ja budem tamo. U rijaliti idem zbog zarade i da sam u blizini ćerke, da ima moju pomoć. Da su napolju pustila bih je da sa Zolom radi šta hoće, ali u rijalitiju je to druga priča. On je čovek koji ne ume da pokaže emocije, bilo koje vrste. Mljana je sušta suprotnost njemu. Najgore mi je što priča Miljani: "Mnogo sam zaljubljen u tebe", a to nijedan muškarac ne radi, to nikada nisam čula", kaže Marija.

Ona je dodala i da smatra da je reper Nenad Aleksić Ša, koji je sinoć izjavio da je Zola u velikim dugovima i da se lažno predstavlja kao di-džej, u pravu za sve jer je naveo i ime čoveka od kog je saznao da mu Zola duguje pare.

