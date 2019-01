NE KAŽU ZA DŽABE DA JE ŠA DRUGA PRODAO ZA ŠAKU PARA: Za Zolu priča da je u dugovima do guše, a sebe ne gleda! Pašćete od ove JEZIVE GRADSKE PRIČE!

Nenad Aleksić Ša samo što se pridružio ekipi zadrugara a već je centar skandala. Naime, on je iskoristio priliku pa opleo po Lazaru Čoliću Zoli, te tome kako je navodno od kockarskih dugova pobegao u "Zadrugu 2", kao i da je njegova veza sa Miljanom farsa. Kako je naveo, on je sa njom samo da bi što duže opstao u rijalitiju.

Zolini bliski prijatelji rado su progovorili zbog ovog sukoba, otkrivajući gradske priče od kojih mnogima neće biti dobro. Dotični Aleksandar di-džeja odlično poznaje i ne preza da iskaže svoje mišljenje javno.

"Ja sam Zolu upoznao kao di-džeja iz Dervente mnogo pre nego što je otišao za Salzburg! U Salzburgu je više bio MC kao što je on to već i rekao", objasnio je pre svega, pa dodao: "Mislim da ko god gleda 'Zadrugu' i vidi njih dvoje (Miljana i Zola) - vidi da to nije gluma. Za kockarske dugove ništa ne znam i nije moje da znam! To morate njega da pitate... Nismo nikada pričali o tome", zaključuje on.

Ipak, nije se tu zaustavio. Za repera, naime, nije imao toliko lepih reči da izjavi.

"Bitno je da Ša sve zna, a zapravo samo misli da zna neke stvari. On to radi da bi bio interesantan, a smatram da njemu nije potreban kadar preko Zole... On ima svoje ime, baš zato i ne znam zbog čega mu ovu treba! Možda je krenuo na njega jer je video da Zola izbegava sukobe, pa je mislio da je on laka žrtva. Samo se pitam zašto njega Zola toliko zanima?! Ne priča se džabe da je Ša prodao druga za šaku para", izjavio je ciljajući na Aleksićev sukob sa kolegom iz grupe Ša-Ila Vladimirom Ilićem Ilom.

