MOJ MUŽ NIJE IMAO DEVOJKU KOJA JE TAKO LEPA I DOBRO SE J*BE: Dragana se hvalila da joj je ona stvar ZLATNA, pa priznala da joj je i LJUBAVNIK hteo da PRAVI DECU! (VIDEO)

Dragana Mitar je u spavaćoj sobi razgovarala sa Lepim Mićom i Oljom Bajrami o svom braku i odnosu sa bivšim ljubavnikom Pavlom Jovanovićem.

- On ne traži ženu koja će da mu kuva, pere i pegla. Kada mu to treba, on plati. Zato sam ja spala na dve drugarice. Sve to traže, a ne dobiju ništa. Jedna je hvalila nekog, kao da ima avione i kamione, a poklonio joj parfem od sto evra. J*bem ti ulov. Da vidite kako izgleda naš penthaus. Ja sam izmislila da hoću jaje što se ljulja u dnevnoj sobi, on mi je ostvario - pričala je Dragana, a zatim je otkrila čime je uspela da osvoji i zadrži svog muža.

foto: Printscreen

- Moj Siniša kaže da za svoje godine nije imao devojku koja je tako lepa i dobro se j*be. Još i vozim kao kreten i sva sam tako luda. Znači da mi je od zlata, zlatna. Ista je priča sa žrtvom broj dva. Čim smo došli do toga, odmah hoće da me ženi i pravi decu - rekla ona.

