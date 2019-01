MODELSICA OPASNO PONIZILA BIVŠEG, ČAK JU JE I MIĆA NAZVAO KU.VOM: Dragana priznala zašto Pavla neće ni pogledati posle RIJALITIJA! (VIDEO)

Dragana Mitar je sa Lepim Mićom otvoreno pričala o svom braku, a onda je on pomenuo Pavla Jovanovića.

Modelsica nije imala reči hvale za svog bivšeg dečka, pa je istakla kako Pavle nije njen nivo i da se posle rijalitija neće videti, jer sve ima pored svog supruga Siniše.

"Ja nisam žena za njega, mora da nađe neku shodno njegovoj klasi. Ne mogu ja da vozim bolji auto od frajera, gde to ide. Ja sam fatalna žena, Merilin Monro. Moj muž voli takve žene, Siniša kaže da ja nisam za normalnog muškarca. Ja sam pored njega flipnula, jer je on to sve modernizovao u braku. Imam njegovu podršku kakva god s.anja da pravim, on je uvek tu. On voli da ima mladu ženu, voli sa mnom da se pojavi. On može da me prati ovakvu ludu, drugi bi mi ke.ao. Pri tom mi ništa ne fali, imam sve što poželim. I ne mogu sada da gledam klasu ljudi koji su niže, mogu da idem samo više", priznala je Dragana.

"Ti si supruga i majka, ali si i ku.ava. Voliš to, to ti je u glavi", zaključio je Mića.

