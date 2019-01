ODVRATAN JE, DNO DNA, NEĆE PRIĆI NI BLIZU MOJE ĆERKE: Aleksandra zgrožena Karađorđevom golotinjom, pola sata ne prestaje da LIJE SUZE, rešila je da preduzme DRASTIČNE MERE! (VIDEO)

Karađorđe Subotić igrao je "masnih fota" sa ukućanima i pritom se skinuo go, što je izazvalo pravu pometnju među učesnicima, a posebno je zasmetalo njegovoj ćerki Aleksandri Subotić.

Njegova bivša supruga Ljuba Pantović bila je zgrožena ovim potezom, a ćerka je odmah istrčala iz kuće i briznula u plač, jer nije mogla da veruje koliko ju je otac osramotio.

foto: Printscreen

Ona se sakrila u dvorištu, a njen dečko David Dragojević i Branislav Radonić Brendon pokušavali su na sve načine da je uteše.

"Kakav kreten, on ima 50 godina, one imaju 20! Ne pričam više sa njim, ovo je bolesno! Ja sam njegova ćerka! Imam dete, ide u vrtić! Sramota me od svih ljudi, hoću da promenim prezime, šta ja ovo doživljavam? Neću mu dati da priđe ni blizu moje unuke. Ovo je bolesno", vikala je Aleksandra.

foto: Printscreen

"On se zaglavio u ovom rijalitiju, kao da ima 20 godina", rekao je David.

"Gore je što je ušao u bazen po ovoj zimi! Ali i što igra masnih fota sa mladim ljudima, nije normalan", pokušavao je Miki da nasmeje Aleksandru.

"Što ja moram da imam ovakve scene? Mlati tu polnim organom pred svojom ćerkom. Ja nisam oduševljena parama, jer bi ljudi svađta uradili zbog novca, to je fuj", izjavila je Aleksandra kroz suze.

foto: Printscreen

Kurir.rs, Foto: Printscreen

Kurir

Autor: Kurir