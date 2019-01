POBEGLA BIH IZ KOŽE I VRIŠTALA, NISAM NI U LUDILU TO OČEKIVALA: Aleksandra se stidi Karađorđa kom je videla GOLU ZADNJICU, pa otkriva zbog čega njen otac radi GNUSNE stvari! (VIDEO)

Karađorđe Subotić je tokom igre prihvatio izazov da se skine go i uđe u bazen. Ovo je bio šok za sve zadrugare, a naročito za njegovu ćerku Aleksandru, koja je ceo dan zbog toga preplakala.

Drvo mudrosti je pozvalo Aleksandru u Rajski vrt kako bi je upitalo da li se smirili i šta misli o činu svog oca.

"Jako ružno se osećam. Sramota me je. Osećam se jako poniženo. Ostala mi je urezana slika... Nikada do sada se nisam ovako osećala. pobegla bih iz svoje kože. Ovo mi je dno dna što se desilo. Užasno mi je. Mene je sramota što moj otac od 50 godina, gde on ima ćerku, unuku, majku od 70 da se skine go. Zemljom otvori se. Sram da ga bude što je to uradio, kada sam videla da svlači gaće, rekla sam sebi: "Zemljo, otvori se!", pričala je posramljeno Subotićeva, a onda nastavila:

"On misli da je popularan, a meni je ovo baš užasno, poražavajuće. Po prvi put ne znam šta da radim i ne znam šta da kažem. Urezana mi je ostala slika, on go, ispred bazen, ljudi oko njega. Zarad popularnosti, on se skida go, njega zanima koliko ima pregleda", rekla je Aleksandra.

Potom ju je Drvo upitalo šta misli njen dečko David Dragojević o postupku svog oca.

"David se oseća isto posramljeno. Davidova porodica je dosta patrijarhalna. David je to rekao i Karađorđu da je užasno", rekla je Aleksandra.

Ona je priznala da sa ocem ne planira da razgovara.

"Nisam ni planirala da da razgovaram sa njim. Zaklela sam se da reč neću sa njim progovoriti. Prišao mi je da me pita da li ću da napravim hleb, ja sam mu rekla da neću da razgovaram sa njim. Umesto da ga je sramota, on se diči što ljudi gledaju njegov klip", rekla je ona.

