SEKSI PLAVUŠA UŠLA U BELU KUĆU PA ODMAH POČELA DA ZAVODI RED: Dečko, bolja sam od tebe u svakom smislu! Sanja bi i BEZ MATORE, ODUVALA SANTANU! (VIDEO)

Nova svađa između Sanje Stanković i Bore Santane desila se tokom sastanka u "Zadruzi 2", na kome je trebalo da se nesuglasice reše.

Naime, Sanja je prekorela Boru što je ogovarao nju i njenu devojku Jovanu Tomić Matoru, a on je to demantovao. On je nastavio u drugom pravcu, pa je osudio što svojoj devojci ne dozvoljava da se druži sa Lunom Đogani.

"Šta je tebi Luna uradila? Nema šta ti Matoroj da zabranjuješ da priča sa Lunom", vikao je Bora.

"Dečko, tebe je sujeta pojela. Bolja sam od tebe u svakom smislu. O meni se pisalo i sa Matorom i bez nje. Ispao si veoma ljigav, pljuvao si po Ani, Jovani", vikala je Sanja.

