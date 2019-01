ŠTA MENE BRIGA GDE ĆE GIBA DA GA STAVI, IMA RUPE, PA GDE MU LEPŠE: Rada ZAPREPASTILA rečnikom! I Bora Santana u čudu! (VIDEO)

Svađe između Rade Vasić i Bore Santane ne prestaju. Iako je došlo do kratkotrajnog primirja, njih dvoje su se večeras ponovo posvađali.

Bora je spazio Radine cigarete pored kreveta, te ih je uzeo ne znajući da su njene, a onda se ona obrušila na njega, a Santana je zbog reči koje mu je uputila iz revolta pocepao i bacio cigarete.

"Kako si me klela da mi umre baba, tako se i desilo. Ukrao sam joj cigare, zato što me klela, sada sam joj sve pocepao. Ko me kleo, na ku*ac mi seo", rekao je Bora.

"Tako ti je to kad se je*eš sa mnom. Vidim koliko si je ožalio. Kunem sve koji mi kradu, a ti vidi koje si go*no. Samo kradeš moje", vikala je Rada.

"Zato je i tebe Bog kaznio. Ti ženo kuneš ljude da im neko umre. Kradem što si đavo. Jesi li se tresla da ti Laki ne opali Gibu?", rekao je Bora drsko.

"Sve mi dlake popadaše sa pi*ke šta ti kažeš. Šta mene interesuje sa kim će moj sin da se je*e?! Ima rupe, gde će da mu bude lepše, neka tu stavi", odgovorila mu je Rada.

