VLADI PEROVIĆU DOZLOGRDILO, NE MOŽE VIŠE DA GLEDA SUZANU I MIKIJA! Otkrio ŠOKANTNU ISTINU o njihovom braku i traži ODMAH RAZVOD!

Suprigu Suzane Perović Vladi Peroviću, iako je u početku tvrdio da Suzana samo glumi, bliskost sa jednim ukućaninom, sada je ozbiljno zasmetala ta priča.

Suzana Perović i Miki Đuričić još ne znaju da je ona skoro, pa slobodna žena pošto je njen muž Vlada Perović odlučio da se razvede.

Iako je u početku tvrdio da Suzana samo glumi bliskost sa Mikijem sada mu ozbiljno smeta, pa drugom pričom spasava svoj muški ponos.

- Suzana i ja nismo zajedno još od '93 godine, ali mnogi to nisu znali, a nismo ni mi to pričali. Mi čak ni ne živimo zajedno. Ona je dobar čovek i to je sve što vam mogu reći, kaže poznati estradni menadžer i dodaje da će se od svoje supruge posle "Zadruge" razvesti:

- Ja znam da su se ona i Miki družili i ranije. Da je htela, Suzana je mogla još tada da bude sa Mikijem. Ona sve ovo radi zbog rijalitija, znam da ja tu nema ništa, ali ako želi da posle "Zadruge" bude sa Mikijem, ja ću joj dati razvod odmah, to nije nikakav problem.

Sa druge strane, Mikijevom ocu Mirku nikako se ne dopada to što mu se sin zaljubio u udatu pevačicu.

- Dosta mi je više i Mikija i vas novinara! Šta će mu udata pevačica? On je lud totalno! To mu ne treba i ja tu vezu ne podržavam, ali on mene ništa ne pita, radi šta mu je volja i šta hoće, kao i uvek ljutito - kaže Mirko.

