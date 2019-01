KIJA ŽELI NOVOG DEČKA PRED KOJIM ĆE SE KUPATI IZA STAKLENIH VRATA: Ovo je za mene moralna i životna pobeda! Kockarva ISKRENO o stvarima o KOJIMA DO SADA NISTE ZNALI!

Nakon pobede u “Zadruzi” Kija Kockar kupila je nekretninu u elitnom delu Karaburme. Ona je u prazničnom raspoloženju, koje je još drži, i odmah nas uvela u kuhinju.

- Ne provodim mnogo vremena u kuhinji jer zbog obaveza nemam vremena da kuvam, mada se trudim - kroz osmeh je priznala. Novogodišnja jelka u dnevnoj sobi na kojoj su ukrasi u vidu njenih fotografija ukrašava dom Kockareve.

- Dobila sam ih od fanova, pa sam ih iskoristila kao ukrase za jelku. Trudila sam se da ne preterujem sa ukrasima, već da bude u bojama zlatne, crvene i zelene - ističe Kockareva i osvrće se na prethodnu godinu, koja je za nju bila burna:

- Svaki čovek ima to i lepo i ružno iz jedne godine, samo što je moje bilo puta 10. Izdvojila bih pobedu u “Zadruzi” jer mi je to narod doneo. To mi je moralna i životna pobeda. Uspela sam i da prođem kroz proces razvoda, to sam pobedila i nastavila dalje.

foto: Damir Dervišagić

O Kijinom zdravstvenom stanju dosta se pisalo, a nakon operacije Kija se oseća dobro, zbog čega najviše i zahvaljuje Bogu jer je tumor na dojci otkrila na vreme.

- To je bila opomena. Hvala Bogu da sam na vreme sve videla i da je na vreme sve urađeno. Za sada samo treba da se kontrolišem, jer imam još dva tumora koji se samo medicinski prate. Najveći je izvađen i sve je prošlo okej. Ne pijem lekove i ne primam nikakve terapije, sve je benigno, hvala Bogu - kaže pevačica i dodaje da je pored razvoda na njeno zdravlje dosta uticalo i to što je u 2018. godini ostala bez oca.

- Ne volim da pričam o tome. To je nešto mnogo jače i ne može da se poredi sa poslovnim i emotivnim uspehom ili neuspehom, zato to sklanjam iz javnosti.

Pored mnogih teških stvari koje su joj se desile u prethodnom periodu, Kija nije izgubila veru u ljubav.

- Priželjkujem novu ljubav. Svi volimo kad smo zaljubljeni. Nisam opterećena time, sigurna sam da postoji neki muškarac za mene. Pre ili kasnije će doći, ali bitno mi je da sam zdrava pa ću sve ostalo lako - iskrena je bila Kija, pa je otkila da li ju je neki muškarac zaintrigirao od kada je slobodna:

- Nije. Posle svega šta mi se desilo u životu moram prvo da upoznam tu osobu, ali sad nemam vremena za to. Čak sam se šalila sa svojim bendom “Idem sledeće nedelje da nađem dečka”, kao da je to tako lako.

foto: Printscreen Instagram

Kija ne krije da joj je bivši suprug Slobodan dolazio u posetu kada je kupila novi stan.

- Bio je da vidi stan, bila sam i ja kod njega i ne vidim ništa u tome loše. Nema tu ništa pogrešno jer je za mene sve to postalo ravna linija. Pomirila sam se sa tim da nas dvoje nismo zajedno i da život nastavljam dalje. Javnost to drugačije vidi, ali moraju da razumeju da sam nastavila dalje i raskrstila sa njim. To što je on učinio je njegov obraz, a ja se trudim da ga podsetim svaki put, ne brinite se. Veže nas i posao, imamo i zajedničke prijatelje i što bismo bili u lošim odnosima? Zna on dobro šta je učinio i ima njemu ko će da sudi - objašnjava Kija.

foto: Kurir

Kijin stan opremljen je u modernom stilu, sa luksuznim detaljima. Pevačica najviše voli da se opušta u spavaćoj sobi, u kojoj se nalazi kupatilo sa prozirnim vratima.

- Zbog ovog stakla sam i kupila stan. Meni nije problem da se tuširam, a da me partner posmatra kroz ova vrata. Kad imaš pravog partnera sa njim sve deliš i naravno da se ne stidim svog tela - kaže pevačica i otkriva da li je egzibicionista u krevetu:

- Otvorena sam što se tiče toga. Dok nisam postala poznata ličnost sunčala sam se u toplesu na plaži i potpuno sam pristalica toga. Više se neću tako sunčati zbog paparaca.

Na policama u pevačicinom stanu preovladavaju pokloni od fanova: poruke podrške, plišane igračke i nagrade za pevačka dostignuća.

- Ne bih izdavajala toliko nagrade koliko neke poklone od fanova koje sam dobijala, ali i poklon od mame za rođendan, kao i ikone od bake. Posebno čuvam jednu rakiju koju je moj otac ispekao pre dve godine i poklonio mi. Na njoj piše “Proizvodi Miloš Kockar”. Planiram da je otvorim u nekom posebnom trenutku i da nazdravim.

foto: Pritnscreen/Pink

Kurir.rs, Blic / Foto: Printscreen/Instagram

Kurir

Autor: Kurir