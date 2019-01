PAVLE PRIŠAO BIVŠOJ LJUBAVNICI, A ONA GA ODUVALA: Moj muž i ja možemo druge da d.kamo, ali se NIKAD nećemo RAZVESTI! Ova njegova rečenica to DOKAZUJE! (VIDEO)

Dragana Mitar ne želi da se druži sa Pavlom Jovanovićem i priča loše stvari o svom braku sa Sinišom Dragutinovićem, a sve mu je to rekla.

On je seo pored nje na krevet kako bi razgovarali, a Dragana mu je na surov način rekla da u kakvim god odnosima bila sa mužem, neće se razvesti.

"Ne verujem nikome osim Siniši, to sam zaključila. Ne treba da bude, ja znam kako jeste i prestanite više da nas osuđujete. Neke stvari su moje privatne i lične stvari. Može napolju da grmi, ali tako je. Postoji samo jedna rečenica: 'Ona nikada neće podneti zahtev za razvod braka, a ja još manje' i to je tako. Kakvi god mi bili, to je tačka. Džaba. Ja neću sigurno, a on još manje u najgorim snovima, a to nikome neće odgovarati. Mi možemo da d.kamo druge, ali ja znam šta je kada dođem kući, ostalo ne razmatram", izjavila je Dragana.

"Dobro. Nije baš tako kako jeste", kratko je rekao Pavle.

