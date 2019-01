ŠA OBRNUO PRIČU, VIŠE GA NE ZANIMAJU ZOLINI DUGOVI: Plašio me njegov IZGUBLJENI pogled, bila mi je FRKA, a onda sam ukapirao OVO! (VIDEO)

Nenad Aleksić Ša je ušao u vilu i odmah "osuo paljbu" po dečku Miljane Kulić, a sada se predomislio.

Podsetimo, Ša je pre nekoliko noći izjavio kako smatra da Lazar Čolić Zola nije iskren u ljubavi sa Miljanom Kulić, ali i otkrio da je Lazar u velikim kockarksim dugovima, međutim sada je izneo totalno drugačiji stav.

"Tako me je nervirao preko ekrana kada ga vidim na TV sa tim izgubljenim pogledom, malo me je to i plašilo i bila me je frka da li da uđem ili da ne uđem. Iz nekog razloga ga nisam gotivio, ali evo... Za ovih par dana sam stvarno ukapirao da si dobar momak. Svako ima svoju muku, okej si sa mnom i nećeš imati problem. Ako treba neka pomoć, tu sam", rekao je Ša Zoli.

