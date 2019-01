ZERINI HEĆO ĆE ODUZETI DETE? Socijalni radnici već su bili kod njene majke, a evo šta o svemu kaže njen BIVŠI MUŽ i otac devojčice!

Sanela, majka Zerine Hećo u strahu je da će Zerinin bivši muž Rusmir dobiti starateljstvo nad ćerkom i time Sarah još više udaljiti od majke.

Naime, radnici Centra za socijalni rad već su posetili Zerininu majku, a pošto je i dalje u dobrim odnosima sa Rusmirom, Sanela sada na sve načine pokušava da ga ubedi da mala Sara ostane kod kuće.

"Tačno je da su iz Centra za socijalni rad bili kod nas na razgovoru. Sve ovo što je isplivalo o Zerini, plus Rusmirov intervju, izazvalo je veliku pometnju. Iako, je zasad Zerina sudski staratelj deteta, Rusmir razmišlja o tome da zatraži puno starateljstvo nad Sarah. To bi Zerinu ubilo i ja na sve načine pokušavam da urazumim Rusmira, mada i njega razumem, kaže Sanela i dodaje:

"Rusmir viđa dete po dogovoru i svaki dan je u kontaktu sa mnom i sa Sarah. Što se tiče njegovog intervjua vezanog za Zerinu, on se pogrešno izrazio, mada je zaista protiv rijalitija kao što sam i ja. On je rekao šta misli, a i ja sam protiv Zerininog ponašanja u "Zadruzi". Ona mora da bude svesna da postoji i život napolju. Za nju bi najbolje bilo da izađe iz rijalitija, a i ja više ne znam kako da se borim sa svim ovim. Ovo je za mene veoma teška situacija, ali koliko god da je pogrešila, Zerina je moja ćerka i ja moram da se brinem za nju i njeno dete. Zerina je odabrala rijaliti i razumem da i ona ima pravo na izbor. Ona poštuje Rusmira i ne dozvoljava da joj se to dira. Najbitnije od svega jeste da je Sara dobro, ona je jedna pametna devojčica."

Rusmir Hećo nije želeo mnogo da priča pa je samo prokomentarisao:

"Sanela je divna baka i nije ona kriva za Zerinino ponašanje. Sanela mene podržava u svemu i razume me. Zerina nikog ne sluša i radi šta želi. To više nije žena sa kojom sam ja bio, više je ne poznajem. Od svega mi je najbitnije da moja Sarah bude dobro i da ne ispašta ni zbog čega."

