MILJANA NE ŽALI EVRE: Kulićeva čim izađe iz rijalitija kupuje sinu stan, a evo šta planira sa ZOLOM!

Miljana Kulić progovorila je o tome šta joj je donela prošla godina, pa je pomenula i sina Željka.

"Prošla godina mi je bila najlepša do sada i pamtiću je ceo život. Sa rođenjem sina ništa ne može da se meri. Majčinstvo me promenilo, ali ne kao rijaliti igrača, tu sam ostala ista. Kada uđem samo na dva minuta da vidim Željka, on me smiri, napuni me pozitivnom energijom i da mi snagu da nastavim dalje da se borim u rijalitiju", kaže ona, i otkriva svoje planove:

"Planiram da otvorim kafić i frizerski salon, da kupim Željku stan, a volela bih i da dobijem drugo dete. Mnogo mi se sviđa Zola, fizički ne toliko, ali karakterno da. Baš smo se pronašli. Nisam ni sanjala da ću se ponovo zaljubiti u rijalitiju. Još da mi je neko rekao da ću imati seks pred kamerama, rekla bih mu da nije normalan, ali dobro, to je diskretno bilo, ne vidi se ništa."

