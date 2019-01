ŠTA ZNA ZERINA, SELJANKA IZ SARAJEVA? Bane ponovo napada bivšu devojku, preti da će joj otkinuti GLAVU! (VIDEO)

Bane Čolak i dalje koristi svaki trenutak kako bi ušao u svađu sa svojom nekadašnjom devojkom Zerinom Hećo sa kojom je raskinuo vezu pre nekoliko nedelja.

Oni su se posvađali nakon što je Zerina rekla kako je Bane stavio njene stvari u pogrešnu kesu, a Hećova i Čolak su svoju raspravu nastavili u garderoberu kako bi utvrdili gde stoje čije stvari.

"Najlakše je tebi tu da me napušiš. Je.i Banetu mamu! Najlakše je je.ati Banetu majku. Najlakše je napasti mene. Ona kada bi mogla, ona bi me pojela. Nemoj da me napadaš više da ti tu glavčinu ne bih otkinuo. Šta zna Zerina, seljanka iz Sarajeva?", govorio je Bane.

"I čiste i prljave stvari su u jednoj kesi! Da li je moguće? Ovo je moja jakna, a moje jakne nisu bile tu. Odakle to tu Branislave?", govorila je Zerina.

