PAVLE JE MOJA ŽIVOTNA GREŠKA, MUŠKARAC MORA DA BUDE STABILNIJI, A ON JE NIŽA KLASA: Dragana Mitar ponizila bivšeg kao nikada dosad, a on ĆUTI kao zaliven! (VIDEO)

Dragana Mitar progovorila je o suprugu Siniši Dragutinoviću, ali je pomenula i Pavla Jovanovića sa kojim je bila 6 meseci u vezi, dok je bila u bračnoj krizi.

Ona je svog muža imala priliku da vidi za Novu godinu.

"Bila sam uzbuđena. Verovala sam da će doći i kada sam ga videla, to mi je dalo dodatnu energiju i snagu. Ne plašim ga se, nismo se videli dva meseca i čula sam razne informacije. Kada sam ga videla, promenila sam se, drago mi je što sam ga videla. Bio je emotivan susret", rekla je Dragana.

foto: Printscreen

Samo nekoliko dana pre posete, Dragana je govorila da je u braku trpela nasilje i ponižavanje, pa su pitali Draganu da li je njen suprug možda želeo da se prikaže drugačijim pred kamerama, a da će se nakon njenog izlaska vratiti na staro.

"Videla sam po njemu da sve to što je govorio i radio počinje da se menja, kao da je promenio sve što je mislio i radio. Kao da je shvatio da mogu da nešto uradim i izborim se, kao da je ponosan na mene. Ko god kaže da ima super brak, laže. Ja sam se uvek trudila da sakrijem probleme. On je promenjive prirode, nije zlonameran, ali voli da me bocne za neke stvari. Naš odnos oscilira, nekada se pogorša zbog njegove preterane ljubomore. Ko je posmatrao sa strane naš susret, mogao je da vidi idiličnu porodicu kakva i jesmo u nekim trenucima. Ponekad smo srećna porodica, nekada je sve gluma. Gde ima velike ljubavi, ima i svađa. Šta će dalje biti, videću kada izađem", dodala je ona.

foto: Printscreen

Ona je nedavno izjavila da je suprug obasipa skupim poklonima, a da sa Pavlom ne bi mogla da bude jer on nije "ista klasa kao ona".

foto: Printscreen

"Ne verujem da je novac sve nadjačao, on je takav bio od početka. Ja nisam u vezu sa njim ušla zbog toga, ali je on uvek voleo da me iznenađuje na razne načine. Nije finansijski momenat presudan za to što sam sa njim. Pavla znam dugo, da sam gledala po novcu nikada ne bih bila sa njim. Mislim da on treba da nađe devojku koja mu odgovara, koja nema decu. Ne može da me isprati kao Siniša, u svakom smislu. Jednostavno sam pogrešila, on mi je životna greška. Muškarac uvek treba da bude stabilniji od žene", rekla je Dragana.

Kurir.rs, Foto: Printscreen

Kurir

Autor: Kurir