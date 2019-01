JOVANA JEREMIĆ PRIČESTILA SE POSLE SVETE LITURGIJE: Voditeljka Božićne praznike provodi u Šumadiji sa najmilijima! (FOTO)

Jovana Jeremić pričestila se posle svete liturgije, pa to podelila sa svojim fanovima na Instagramu. Voditeljka je u duhu pravoslavlja otišla u crkvu, a praznik će provesti u Šumadiji sa svojim najmilijima.

"Pričest Božićnog posta", napisala je Jovana pored objave sa svetog pričešća.

foto: Printscreen Instagram

Sa suprugom Vojislavom Miloševićem svakim danom sve više uživa u čarima roditeljstva, a otkrila je da ju je majčinstvo skroz promenilo. Priznala je kako će provesti najlepši pravoslavni praznik Božić, kao i kakvi su joj poslovni planovi za 2019. godinu.

- Mnogo volim Božić, to mi je jedan od naših najlepših praznika, a svi ti običaji, koje i dalje poštujem, vraćaju me u detinjstvo. I baš zbog toga, ove godine, Vojislav i ja odlučili smo da ga provedemo sa mojima. Svi znaju da sam odlična kuvarica, ali pre svega da sam pametna žena, pa sam donela odluku da dok još imam pomoć od svojih i Vojinih roditelja, nema potrebe sebe da dajem u kuhinji. Biće vremena kada ću ja morati baš sve. Dokazala sam da sam izvrsna kuvarica kada sam spremala slavu, a sada ću malo da se odmorim. Takođe, savetujem svim mladim devojkama da se ne guraju i da ne pokazuju da mogu sve. Zna se da će muškarac uvek pre odabrati ženu koja mu je dobar prijatelj, odlična majka i savršena ljubavnica u krevetu nego dobru kuvaricu - rekla je voditeljka za i prisetila se kako je kao devojčica slavila Božić sa svojom porodicom.

foto: Printscreen/Instagram

- Kod nas u srcu Šumadije, odakle sam ja, veoma se poštuju božićni običaji i tradicija. Prvo se mi, deca, okupimo za Badnje veče i pijučemo, a onda u slami, koju su nam prethodno roditelji pripremili, tražimo suve šljive, kukuruz i neke druge voćke i, naravno, malo novca. Tražila sam ja voće, ali sam puštala brata i sestru da se muče po slami i tako meni raskrče put ka novcu (smeh)... Od malih nogu imala sam taj gen za pare - volim lovu, a tako je ostalo i danas. Uvek pošteno odradim svoj posao, ali tražim da budem dobro plaćena. Za sebe kažem da nisam obična žena, ja sam biznismenka - otkrila je Jovana.

Oko ćerkice Lee ima pomoć baka i deka i, naravno, supruga Vojislava, ali tvrdi da koliko god da su joj se drugi našli pri ruci, nikada ne bi uspela da se nije dobro organizovala.

- Iako Lea ima samo četiri meseca, ja sam uspela sve da smislim. Da budem sa njom dovoljno vremena, ali i da se vrlo brzo vratim na male ekrane. Muž je tu, naravno, velika pomoć, ali da nema mene i mojih organizacionih sposobnosti, ništa ne bismo uradili kako treba. Takođe, moja ćerkica je anđeo i od nje dobijam najveću pomoć. Rodila sam dete koja je moja kopija, prati moj ritam i podržava sve moje aktivnosti. Ona tek ima četiri meseca, a ja već vidim da je ista ja. Ona obožava da se slika, evo i vi ste imali priliku da se uverite u to. Voja i ja smo u problemu kada nemamo neko fotografisanje - kroz smeh je rekla atraktivna plavuša i dodala da ju je majčinstvo veoma promenilo.

- Istina je da me je ćerka potpuno promenila. Postala sam saosećajnija prema drugim ljudima, ženstvenija i senzualnija. Dok sam bila devojka, imala sam problem jer sam imala višak energije i pozitivne ludosti, a to sam sve uspela da kanališem kada sam rodila ćerku. Mnoge žene, a prevashodno muškarci, ogrešili su se o mene. Mislili su da ja nikada neću biti dobra majka i supruga, a evo ja sam sve to demantovala. Otkad sam majka, jasnije vidim neke stvari ka kojima težim i ciljeve u životu, znam šta su mi prioriteti i ka njima sada odlučnije koračam - rekla je Jovana za i dodala da nikome ne dozvoljava da se joj se meša u život, ali ni u vaspitanje deteta.

foto: Printscreen Kurir TV

- Nikada nisam podmetala noge drugim ljudima, ni u kojoj životnoj sferi, ali kada vidim da to meni neko radi, ja se pretvaram u rospiju, klasičnu ženu Škorpiju, koja štiti svoju teritoriju. Takođe, tako se ponašam i kada je o vaspitanju ćerke reč. Svako ko je pokušao da se meša u moj i Vojin odnos s našom ćerkom dobio je šut-kartu i verbalnu lekciju. Svi znaju da ja ni s majkom dve godine nisam pričala jer sam zacrtala nešto svoje, pa eto takva sam na svojim poljima ukoliko me neko dira i želi da se meša nepozvan u moja posla - otkrila je voditeljka za Vip magazin.

Kurir.rs / Foto: Printscreen Instagram

