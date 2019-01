ONA JE JECALA DUGO POSLE NJEGOVOG ODLASKA: Zerina na distanci zbog Baneta, a Vlada priznao osećanja, pa je ostavio u šoku! ZALJUBLJEN SAM U TEBE! (VIDEO)

Zerina Hećo pogođenja je izlaskom Vladimira Todorovića iz rijalitija, pa je po veče provela u suzama. Ona je razgovarla sa Zlatom Đurković o svemu, pa joj otkrila da joj je koreograf priznao da je zaljubljen u nju, nakon čega je ona ostala u šoku.

Kada je došlo vreme za rastanak sa Todorovićem, Vlada i Zerina počeli su da se ljube pred svim ukućanima, zbog čega su se zadrugari obradovali a najveće oduševljenje bilo je prisutno kod Jelene Krunić i Lune Đogani.

Bane Čolak je vređao Zerinu zbog ove situacije. Prvi put joj je uvrede uputio na pragu Bele kuće, a drugi kada je odmarala u sobi za rehabilitaciju. A onda je rešila da Zlati Đurković iznese sve detalje odnosa sa Vladom.

"On je sve vreme to poštovao i rekao mi je juče: "Ja sam zaljubljen u tebe", a ja u šoku. Ja mu nisam rekla ništa na to. Tražio mi je broj od moje mame. Sve mi je rekao između redova i onda su Banetu preneli i Bane dolazi ovde i meni kao: "K*rvetino, usr*ću ti se u život", a ja samo stojim i ćutim", pričala je Zerina.

"Vlada je baš dobar dečko, a Banetu nema pomoći", bio je komentar Zlate Đurković.

