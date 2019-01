NE ŠALI SE! REPER ŠA NASRNUO NA ČOLAKA! JEDVA IH OBUZDALI: Zabranjujem ti da spavaš pored mene! Evo samo to uradi i izneću te, PREBIĆU TE KAO STOKU! (VIDEO)

Nenad Aleksić Ša poludeo je kada je shvatio da će spavati pored Baneta Čolaka pa napravio pometnju u Imaginarijumu. On je bacio nejgovu posteljinu sa kreveta, a onda je umalo došlo do katastrofe kada je u dnevoj sobi nasrnuo na njega. Obezbeđenje je bilo brzo i sprečilo da do sukoba većih razmera dođe.

"Ne mogu da spavam sa Banetom Čolakom, pa jel sam ja toliko lud!", vikao je Ša dok je bacao čaršafe i jastuk, a ostali su ga gledali unezvereno, a neki su pokušavali i da ga smire.

Svađa se nastavila u dnevoj sobi, kada je Čolak prišao i pokušao da se objasni sa njim. Međutim, toliko je došlo do teških reči, da je Ša nasrnuo na Baneta, pa su ga zadrugari jedva zadržali.

"Hoćeš da mi zabraniš da spavam tu? Ne može niko ništa ovde da zabrani ", provocirao ga je Čolak.

"Evo zabranjeno ti je. Izneću te, prebiću te kao stoku

Zna da će biti kar.n u du.e jako i vidi šta radi. Nego kao vidi ove ljude tu i zan da će biti zaštićen. Nego popije lekove, a bije žene. Šta se krstiš bre ludaku jedan?"

