STANIJIN BIVŠI BOGU SE MOLI SA OGROMNIM KRSTOM NA LEĐIMA: Božićne praznike Vladimir provodi u tihoj patnji za STARLETOM! (FOTO)

U životu stekneš malo prijatelja zato budi zahvalan Bogu što ti je podario nekoga ko je tu i kada nije u blizini. Kome bi srce dao gdje god da je. Ko se voli više od svog života. Fotografija je nastala u jednom od najljepšuh dana u mom životu, na Litiji u čast Svetog Jovana Vladimira. Mir Božiji. Hristos se rodi. Nazdravlje i na spasenje.

