OGLASILA SE DAVIDOVA MAJKA! LAKNULO JOJ OTKAKO JE ALEKSANDRA DISKVALIFIKOVANA: Ljuta na snajku kao ris! Pa nije moj sin RETARD!

Aleksandra Subotić zaradila je diskvalifikaciju i kaznu od 50.000 evra pošto je fitzički nasrnula na Minu Vrbaški, a majka njenog dečka Davida Dragojevića koji je jecao na sav glas pošto je devojku ispšratio do kapije Imaginarijuma, šokirana je ovim potezom.

"Videla sam, nisam sve detalje ispratila, ali kad sam skontala šta je u pitanju, nije mi bilo dobro. Strašno, nemam reči, nemam komentar uopšte. To što je uradila je mnogo glupavo, zaista nema opravdanje, šta god da je prethodilo tome za mene nema opravdanja. Ona ne može Davidu od 30 godina da zabrani kako da se ponaša. Šta je ona mislila, da mu kaže: 'Davide idi levo, idi desno, pij ili ne pij', pa nije David retard", rekla je uznemirena majka.

Aleksandra j uje, naime, žestoko razočarala.

"Ne razumem tu njenu negativu. Sve sam mislila da će je proći, dok se navikne, stalno neko opravdanje u svojoj glavi tražim za nju i za njeno negativno ponašanje. Ali sad stvarno vidim da uzalud tražim opravdanje za nju", nastavila je ona.

Ona sada, inače, misli da će i njenom sinu laknuti kao što je, na neki način, laknulo i njoj.

"Mislim da će Davidu sad biti lakše. On je pod velikim pritiskom. Kad sam bila 31. u 'Zadruzi' skrenula sam joj pažnju, da već tri meseca vrši psihičku torturu nad Davidom. To nisam ja rekla, to su svi rekli i to je svako normalan mogao da vidi. Ja sam joj to zamerila, iskreno nije mi jasno to njeno ponašanje. Sad mu je teško, on nju voli, ali kada prođe neko vreme da će on i te kako dobro ploviti tu. On nije negativac, voli da se šali, nije agresivan kad popije, igra, sve to što ona ne shvata. Ona sve shvata lično, svaku šalu ona gleda kao da neko ima nešto protiv nje. Verovatno će mu sad ispočetka biti malo teže, jer su tamo navikli zajedno, ali će mu psihički biti lakše jer je bio pod tenzijom non-stop", zaključila je Biljana.

