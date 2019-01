PETRUĆIJA NIKAD NISU VIDELI OVAKO BESNOG: Bacio je bubicu, nasrnuo na Marka, a ono što se posle desilo je HIT! (VIDEO)

Marko Marković ispričao je cimerima u rijalitiju šta se desilo tokom žurke, a oni su bili šokirani. Naime, on se iznervirao kada Petrući nije želeo da mu da pivo.

"Traži on meni sinoć pivo, meni drugo bilo i ja mu dam malo i ja uzmem treće i on mi traži, ja mu kažem: "Brate, nisam puno popio", a onda veli on meni: "pi.ko jedna smrdljiva", prepričavao je Marko zadrugarima.

Miki Đuričić je bio vidno iznenađen zbog Petrućijevog ponašanja, pa mu je za to i prebacio, a onda je on zamalo fizički nasrnuo na Markovića, skinuo bubicu, pa se zaleteo na njega, ali su ga prisutni zadrugari sprečili u tome.

"Čovek mi nije dao gutljaj piva. Je l' tebi ja prebacujem kada ti dam pljuge?", bunio se Petrući.

"Uvredio si čoveka radi gutljaja piva. Čovek je u pravu ako ti nije dao gutljaj piva i ti njega vređaš. Dečko komentariše situaciju od sinoć", smirivao je Đuričić Petrućija.

Nakon što se smirila tenzija, Petrući se izvinio Markoviću i rekao da je sve pogrešno razumeo i uradio u afektu.

