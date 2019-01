PAVLE MI SE PRIKAČIO KAO PARAZIT, A PRIČA LAŽURIJE: Dragana Mitar ogovarala bivšeg, a onda Zorica priznala šta SVE ZNA! (VIDEO)

Dragana Mitar je u društvu svojih rijaliti cimerki Zorice Marković i Zlate Đurković pričala o bivšem ljubavniku Pavlu Jovanoviću i istakla da on gradi priču u rijalitiju preko njenih leđa, a sa njom su bile saglasne i ove zadrugarke i potvrdile joj da su primetile da Pavle u mnogim situacijama iznosi neistinu.

"Onog momenta kada je ona sve izbacila, ona je druga osoba, počela je da se smeje", primetila je Zorica.

"On je danas na radiju pričao lažurije. Najveća tragedija je što se on prkačio meni, parazit. Ne znam zašto se on predstavlja kao menadžer, Srećko ima 50 posto, on možda 10, kakvi oldtajmeri, kakvih 25 posto", pričala je Dragana.

"Njegova glavna isprika glasi: "Ono što ja i ona znamo, niko ne zna". To voza sve vreme", istakla je Zlata.

Nakon svega što je Dragana iznela o svom braku sa Sinišom Dragutinovićem i o svojoj vezi sa Pavlom, Zlata su istakle da ih je Pavle razočarao i da im je svakim danom sve jasnije da laže sve što kaže.

