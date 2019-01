LUNI SE PETAR SVIDEO NA POČETKU, A SADA GA IZBEGAVA: Đoganijeva tvrdi da nema hemije, a zadrugari je RASKRINKALI! Ipak postoji SKANDALOZAN razlog! (VIDEO)

Lunu Đogani pitali su zašto je počela da izbegava Petra Tojagića, prema kome je rekla da ne oseća "hemiju".

"Ja ništa ne osećam prema njemu. Rekla sam da je lep, ali nam se energije nisu poklopile. Družim se sa onim koji mi prijaju", rekla je Đoganijeva, a onda je Bora dodao kako ga Luna izbegava zbog toga što mu se neprijatno oseća iz usta, pa je Mina objasnila:

foto: Printscreen

"Petar kada je ušao, sutradan su mi Ša, Luna, Marko Marković, Maja rekli da se Petru oseća iz usta. Luna je rekla da mu je to jedina mana. Ja sam mu rekla da potraži pomoć. Jedan dan su me zvali kada su sedeli na krevetu, pa su došli na ideju da mu to napišemo u pismu, gde sam ja to uradila. Čolak je imao taj problem, ali je sve rešio."

foto: Printscreen

"Vas ostale treba da bude blam kada jedete onu hranu, pijete, pa povraćate, a onda smrdite kao fute", izjavio je Mića, koga je ovo pogodilo.

Petar je ćutao dok su drugi govorili, a onda je kratko rekao:

"Mini sam ja to rekao, imao sam i ranije problema. Samo Neši zameram, jer me zna od ranije."

foto: Printscreen

Kurir.rs, Foto: Printscreen

Kurir

Autor: Kurir