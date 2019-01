VUJA ZGROŽEN PONAŠANJEM CIMERA OPLEO PO MARINKOVIĆU: Evo šta se u vili dešavalo posle GREBANJA! (VIDEO)

U vili "Parova" došlo je do sukoba između Jelene Ilić i Gorana Vujičiča Vuje, pa je on objasnio šta se zapravo desilo, dok je sukob i dalje trajao. Ono što g aje zgrozilo to je da ga je ona ogrebala i pljunula u lice, kako je sam rekao.

Dok je Vuja objašnjavao da je zgrožen ponašanjem "najvećih rijaliti igrača", aludirajući i pored Jelene na Ivana Marinkovića, sukob u vili je i dlaje trajao.

Baki B3, koga je Dina Galorini na trenutke pridržavala, naleteo je na Ivana Marinkovića želeći da se fizički obračuna sa njim jer ga je on "zakačio u prolazu".

Kurir.rs, Printscreen Happy tv / Foto: Pritnscreen Happy tv

Kurir

Autor: Kurir