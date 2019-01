MOŽDA SE MI VOLIMO, SVI KAŽU DA SE TO VIDI: Pavle stao pred kamere, pa otkrio zbog čega Dragana VEŠTO krije EMOCIJE! (VIDEO)

Dragana Mitar jasno stavila do znanja da je Pavle Jovanović bio njena seks kombinacija te da nikada nije razmišljala da ozbiljno shvati njihovu prisnost, dok on smatra da ona ne sme da prizna.

Drvo mudrosti je odmah pozvalo Jovanovića na jedan razgovor, a nakon što ga je upitalo da li može da pretpostavi koji je razlog njenog negiranja svega što su imali, on je bez dlake na jeziku ispričao sve.

"Ne znam zašto ne sme da prizna našu ljubav. Možda brani neki svoj stav, e sad, šta obuhvata to, ne znam. Bili smo upućeni da sam se ja postavio normalno, prijateljski. Ona i ja se poznajemo dobro i jako dugo. Mislio sam da je bolje kad imaš nekog svog. Rekao sam da možemo da budemo okej, a i da ne pričamo. Ona je pristala na sve što se dešavalo. Mislim da se pogubila ovde, to je šok što sam ja došao. Zaista ne želim ništa loše. Previše sluša neke ljude, vidim da priča sa drugaricama, sa Mićom. Što se tiče mene i Dragane, izjasnio sam se da mi je stalo do nje, možda se i volimo, ali ja to ne osećam. Ja sam svima rekao da ja to ne vidim na taj način. Šta bi bilo, kad bi bilo", rekao je Pavle.

